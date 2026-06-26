Yrkeslärare el- och energiprogrammet.
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Borås Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Borås
2026-06-26
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Borås
, Bollebygd
, Ulricehamn
, Alingsås
, Vårgårda
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-26Om företaget
Clockwork skolbemanning & rekrytering rekryterar och bemannar all skolpersonal över hela Sverige. Med stora upparbetade nätverk och fokus på hög kvalité har vi snabbt fått förtroende av Sveriges största utbildningsföretag och kommuner. Vi är inte ytterligare ett rekryteringsföretag, vi är Clockwork - och vi kan skola! Vi har själva bakgrund som lärare, så när ni samarbetar med oss får ni all vår kompetens på köpet. Läs mer hur vi avlastar huvudmän i hela landet: https://www.clockworkpeople.se/skolbemanningochrekryteringOm företaget
Vill du arbeta nära elever och bidra till deras utveckling mot ett yrke? Praktiska gymnasiet i Borås är en fristående gymnasieskola som erbjuder flera yrkesprogram, bland annat el- och energiprogrammet, bygg- och anläggning, fordon och transport samt restaurang och livsmedel.
Skolan är en mindre verksamhet med nära samarbete mellan kollegor och elever. Här finns stort engagemang, korta vägar till beslut och goda möjligheter att påverka.
Du blir en del av en verksamhet som är under utveckling, där du tillsammans med kollegor är med och sätter struktur och arbetssätt framåt.
Skolan har nya lokaler och ligger med goda kommunikationer, cirka fem minuter från centrum.Arbetsuppgifter
Som yrkeslärare på el- och energiprogrammet ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisningen inom dina kurser. Du arbetar nära eleverna och har en viktig roll i att ge dem både yrkeskunskaper och trygghet inför framtida arbete i branschen.
I rollen ingår undervisning, bedömning och dokumentation samt att följa elevernas utveckling över tid. Du arbetar också med elevernas APL, vilket innebär kontakt med APL-platser, förberedelser inför praktik, uppföljning och trepartssamtal.
Du blir en del av ett arbetslag där samarbete är viktigt och där ni tillsammans bidrar till elevernas utveckling, både kunskapsmässigt och socialt. Mentorskap ingår i tjänsten.Profil
Vi söker dig som har en bakgrund inom el, exempelvis som installations- eller serviceelektriker. Du har grundläggande elektrikerkompetens och ett intresse för att dela med dig av dina kunskaper.
I första hand söker vi dig som har lärarlegitimation. Vi är även intresserade av dig som saknar legitimation men har undervisningserfarenhet och en relevant yrkesbakgrund.
Det är meriterande om du även har erfarenhet inom bygg eller måleri. Du har goda kunskaper i svenska och är trygg med att använda digitala verktyg i ditt arbete.
Som person är du stabil, lösningsorienterad och relationsskapande. Du trivs i mötet med elever och bidrar till ett gott samarbete med kollegor och externa kontakter. Vi ser gärna att du är flexibel och kan tänka dig att undervisa inom fler ämnen eller även på bygg- och anläggningsprogrammet.Så ansöker du
Är det dig vi söker? Skicka in din ansökan till oss redan idag! Sök tjänsten via: https://www.clockworkpeople.se/lediga-jobb
Praktiska gymnasiet i Borås samarbetar med Clockwork Skolbemanning & Rekrytering som sköter hela processen. Vid frågor är du varmt välkommen att höra av dig till ansvarig konsultchef.
Följ oss:https://www.linkedin.com/company/clockwork-skolbemanninghttps://www.facebook.com/skolbemanning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325)
Sveavägen 17 (visa karta
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111 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Praktiska gymnasiet Borås Kontakt
Rasmus Nordahl rasmus.nordahl@clwork.se 073-351 27 61 Jobbnummer
9980738