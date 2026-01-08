Yrkeslärare Djursjukvård
Vi vet att det personliga intresset är den allra starkaste drivkraften för ett roligt, utvecklande och meningsfullt lärande. Därför har vi skapat en skola där intresse och kunskap går hand i hand. Genom aktivt lärande för våra elever och en pedagogisk grund som genomsyrar vårt arbete skapar vi likvärdighet i alla våra verksamheter. Vi samarbetar tätt med bransch och engagerar oss i elevernas personliga och kunskapsmässiga utveckling. Vi vill vi ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas - under skoltiden och i framtiden.
Arbetsbeskrivning - Uppdraget som LärareSom lärare på Realgymnasiet skapar du förutsättningar för lärande och handleder eleverna med utgångspunkt från ett givet utbildningskoncept och programmets utbildningsmål. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt med att bedöma måluppfyllelsen samt tillsammans med mentor kommunicera denna till eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns mentor och elevhälsa på skolan.
Tjänsten innebär att undervisa elever på naturbruksprogrammet och inriktningen mot Djursjukvård. Du kommer att undervisa elever i årskurs 2-3, i ämnet Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård nivå 1-3. Du kommer också att följa upp elevernas arbete i kurserna på APL (arbetsplatsförlagt lärande), vilket är en viktig del av tjänsten.
KvalifikationerDu är helst legitimerad yrkeslärare med behörighet att undervisa inom djursjukvård. Du har även tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbetet i uppdraget som yrkeslärare.
Vi söker dig som känner sig trygg i rollen som lärare och vi ser att du har goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att planera din undervisning och låta eleverna vara delaktiga i utformningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna.
I ditt arbetssätt är du empatisk och har lätt för att bygga relationer med elever.
Du brinner för ditt ämne och använder gärna digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen inom de branscher våra elever har sina intressen. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar.
Om du blir anställd erbjuder vi introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola. Vi tillämpar semestertjänst på våra pedagogiska tjänster.
