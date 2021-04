Yrkeslärare Bygg och anläggningsprogrammet till Yrkesgymnasiet M - ThorenGruppen AB - Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Malmö

ThorenGruppen AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Malmö2021-04-07MOD, KRAFT och PASSION resulterar i en koncern med stort samhällsengagemang och hjärta, ThorenGruppen. Vi är ett norrländskt familjeägt utvecklingsföretag, grundat 1999, med drygt 2000 medarbetare och en omsättning på 1,4 miljarder. ThorenGruppen driver gymnasieskolor från Malmö till Kiruna, för- och grundskolor samt vuxenutbildning på drygt 60 orter.Yrkesgymnasiet (YG) som tillhör ThorenGruppen finns idag på 17 olika orter i Sverige, spridda från Malmö i söder till Skellefteå i norr och erbjuder ett uppskattat innovativt yrkeskoncept. Vi har idag ett gott söktryck till våra skolor vilket leder till expandering.Vi utbildar bland annat framtidens byggnadsarbetare, frisörer, svetsare, säljare, hotellreceptionister, elektriker, undersköterskor m fl.Yrkesgymnasiet i Malmö söker Yrkeslärare till Bygg- och anläggningsprogrammet2021-04-07Vi söker dig som vill arbeta med lärlingsutbildning i nära samarbete med branschen.Våra elever har arbetsplatsförlagt lärande mer än 50 % av gymnasietiden, och lär sig sitt yrke under handledning av erfarna och kunniga handledare inom byggnadsbranschen, direkt i arbetslivet. Din roll som yrkeslärare är att planera, följa upp, och bedöma elevernas utveckling och arbete mot kursmålen - på arbetsplatsen. Sedvanliga lärararbetsuppgifter som yrkesteori, mentorskap, arbetslagsarbete, utvecklingsarbete/ systematiskt kvalitetsarbete etc. ingår också.Vi på Yrkesgymnasiet i Malmö är ett glatt, positivt och dynamiskt gäng som är besjälade av tanken att ett yrke lärs bäst i verkligheten, på en arbetsplats.Vi söker i första hand efter dig som är behörig/legitimerad Yrkeslärare i yrkesämnen inom bygg och anläggning och är intresserad av att utmanas, höja ribban och ta till dig ett nytt sätt att arbeta. I andra hand söker vi dig som erfaren arbetare inom bygg och anläggning som har minst 5 års erfarenhet från yrket och vill bli yrkeslärare på gymnasiet. I så fall förväntas du komplettera din utbildning på deltid till yrkeslärare under tiden du arbetar genom yrkeslärarprogrammet på distans. ThorenGruppen erbjuder ett stimulanspaket för detta.Körkort B och tillgång till egen bil erfordras.Ferietjänst tillämpas för lärarpersonalOmfattning: 100 %. Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 mån provanställning för behörig/ leg. yrkeslärare,Intervju och rekrytering kommer att ske löpande, så vänta inte för alltför länge om du är intresserad.Vi undanber oss bestämt alla samtal från säljare av rekryterings- och jobbannonstjänster med anledning av denna annons. ThorenGruppen AB tar ställning till behovet av detta inför varje rekrytering och företaget har upphandlade tjänster som används vid behov.Varmt välkommen med din ansökan! Bifoga kort personligt brev, CV och kopia på lärarexamen.Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning. Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.Vi på ThorenGruppen gör allt med MODET att våga förändra, bryta mönster och gå vår egen väg; KRAFTEN att genomföra det vi lovar och samtidigt utvecklas; och med PASSION till vårt uppdrag och att ge våra elever den bästa utbildningen. Vi gör allt detta med HJÄRTA, för att skapa en arbetsplats och skola där alla är välkomna och inkluderade.Varaktighet, arbetstid100. Tillträde: 1:a augusti 2021 TillsvidareanställningmånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-07Thorengruppen AB5677421