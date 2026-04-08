Yrkeslärare bygg och anläggning
2026-04-08
Peabskolan AB är ett helägt dotterföretag till Peab och finns i Malmö, Solna och Göteborg. Vi utbildar idag ca 300 ungdomar och erbjuder sedan 2006 Bygg- och anläggningsprogrammet för behöriga och Introduktionsprogram för icke behöriga elever.
Peabskolans verksamhet bygger på en pedagogisk modell där verklighetsbaserat lärande, ett aktivt värdegrundsarbete, kurs- och ämnesintegrering samt en djupgående modell för individualisering är de fyra grundprinciperna. Utvärderingar baserade på både kvalitativa och kvantitativa resultat visar att modellen hittills varit mycket framgångsrik. Peabskolan är en fristående skola.
Peabskolan i Göteborg har idag ca 100 elever fördelat på 6 klasser. Därmed har vi ett mycket nära samarbete med varje elev.
Vi söker nu en Yrkeslärare inom Bygg och Anläggning och kan erbjuda dig en tillsvidareanställning på heltid. Tidigare utbildning och erfarenhet från branschen är ett krav. Meriterande är om du har yrkesbevis inom Mark-och anläggning. Vi ser det som meriterande om du är utbildad lärare och har lärarlegitimation, men vi tar också emot ansökningar från dig som arbetat i branschen och vill prova på att undervisa.
Du är nytänkande, utvecklingsinriktad och tycker att det är utmanande att vara delaktig i pedagogiskt utvecklingsarbete. Vi arbetar kurs- och ämnesintegrerat vilket förutsätter ett stort mått av flexibilitet och uppfinningsrikedom hos alla medarbetare. Vi söker dig som har ett stort engagemang för elever och som dessutom kan vara en god ambassadör för den pedagogik som vår verksamhet bygger på.
För frågor gällande tjänsten kontakta Rektor Peabskolan Göteborg, Elisabeth Gustavsson Haugseth, elisabeth.haugseth@peab.se
/ +46 72-533 38 50 eller fackligt ombud/yrkeslärare Jari Kosonen, jari.kosonen@peab.se
/+46 72 533 77 76
Sista ansökningsdagen är den 2026-05-20 och vi planerar för en första intervju den 27:e och 28:e maj. Efter det kan det bli aktuellt med ytterligare en intervju.
Tillträde sker till augusti 2026.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 12 000 medarbetare och en omsättning på 59 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Så ansöker du
