Yrkeslärare (Buss) till Vuxenutbildningen
2025-09-12
Drivs du av att coacha och motivera andra? Nu har du chansen att vara med och starta upp transportutbildningen för Bussförare!
Vilka är vi?
Komvux Norrköping startar nu upp transportutbildningar i egen regi i samarbete med Bråvallagymnasiet, som är ett utbildningscentrum för yrkesutbildningar. Bråvalla är en kreativ och modern skola fylld med den senaste tekniken. Skolan har cirka 750 elever inom ett stort antal yrkesutbildningar.
Under 2026 startar vi upp transportutbildningar för vuxenelever på Bråvalla inom både buss och lastbil, succesivt kommer vi växa och rekrytera fler kollegor.
Vill du veta mer? Besök gärna skolans hemsida: Välkommen till Komvux Norrköping och http://bravalla.norrkoping.sePubliceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
Som yrkeslärare hos oss har du ett nära samarbete med kollegor där ni gemensamt planerar, startar upp och utvecklar undervisningen för elevernas kunskapsutveckling inom samtliga transportämnen.
Utbildningen innefattar såväl teoretiska som praktiska moment med körträning, kör- och vilotider, och yrkeskompetensbevis (YKB). Arbetet sker i lärarlag med ansvar och befogenheter i ett väl anpassat uppdrag där ni verkar för ett ökat engagemang, effektivitet och spridning av nya pedagogiska idéer.
Du samarbetar även nära gymnasiet i pågående utvecklingsarbeten med det gemensamma målet att erbjuda våra elever en yrkesutbildning av hög kvalitet.
Vem är du?
Vi söker dig som har en yrkeslärarexamen och som erfarenhet av att undervisa eller handleda elever, gärna från vuxenutbildning eller gymnasiet. Du har tidigare erfarenhet av arbete som bussförare och har du ett giltigt yrkeskompetensbevis ser vi det som fördelaktigt. Vidare har du körkortsbehörigheterna B och D. Har du dessutom CE kort är det meriterande.
Som person är du utåtriktad, lyhörd och ödmjuk i kontakten med elever och andra samarbetspartners. Du har förmåga att självgående planera och lägga upp ditt arbete för att säkerställa framdrift.
Du är pedagogisk och anpassar din kommunikation efter individ och situation. I ditt ledarskap tar du en coachande och motiverande roll för att hjälpa elever att nå sina mål.
Tjänsten kräver att du kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. Även god datorvana är ett krav.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 2
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 28 september
Kontakt: David Asphage, rektor VUX, 0725939576, david.asphage@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
