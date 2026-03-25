Yrkeslärare Barn- och fritidsprogrammet Lärlingsakademin
Jönköpings kommun / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Jönköping Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Jönköping
2026-03-25
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Hos oss får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla elevers tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden.
Hos oss blir du en del i en kreativ och lärande organisation, där vi tillsammans arbetar framåt.
Ditt nya jobb
Vi erbjuder dig möjligheten att dagligen möta våra härliga elever, undervisa dem i yrkesämnen på barn- och fritidsprogrammet inom Lärlingsakademin. Att vara elev på Lärlingsakademin innebär att utbildningen genomförs till minst 50 % ute på en arbetsplats och resterande tid spenderas på skolan. Som lärare innebär det att även du spenderar mycket tid ute på olika arbetsplatser där större delen av din undervisning samt bedömning av elevernas lärande sker. Du får tillsammans med oss skapa miljöer som främjar elevernas lärande samt utveckling och deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete. Du blir vidare en del av skolans helhet och samarbetar med elever, vårdnadshavare, lärare, skolledning, övrig skolpersonal.https://www.backadal.se/larlingsakademin.html
Du blir en viktig del av Bäckadalsgymnasiets helhet och samarbetar med elever, vårdnadshavare, lärare, skolledning och övrig skolpersonal i skolans utvecklingsarbete. Liksom övriga lärare på skolan arbetar du nära eleverna genom mentorskap.
Din kompetens
Vi ser gärna att du är behörig yrkeslärare med god kompetens inom pedagogiskt arbete i gymnasieskola. Det är en förutsättning att du har B-körkort, men det finns i stor utsträckning tillgång till bilar så du behöver inte nödvändigtvis ha tillgång till egen bil. Är du ännu inte behörig yrkeslärare, ser vi gärna att du är villig att läsa in behörigheten.
Som person är du ansvarsfull, social och flexibel. Du har god kommunikationsförmåga med elever och vårdnadshavare samt har en god förståelse för hur människor tar till sig kunskap och deras olika förutsättningar för detta. Du har ett intresse av att vara med och utveckla den pedagogiska verksamheten med fokus på undervisning och elevernas lärande. I rollen som lärare behöver du vara noggrann och ha förmågan till ett övergripande ansvar. Tålamod, fantasi och arbetsglädje är bra egenskaper att ha med sig när man söker den här tjänsten. Din förmåga att intressera och motivera elever värderar vi högt, likaså att du är flexibel och lösningsinriktad. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Välkommen till oss
På Bäckadalsgymnasiet är du del av en arbetsplats där vi arbetar utifrån ett genuint elevfokus, tydlighet, höga förväntningar, respekt, delaktighet och samarbete, som tillsammans formar vår kultur och vardag. Genom vårt systematiska kvalitetsarbete säkerställer vi en arbetsmiljö som ständigt utvecklas, med fokus på trygghet, studiero och APL av hög kvalitet. Välkommen till en arbetsplats där ditt engagemang gör skillnad, för både elevernas och skolans utveckling. Här hjälps vi åt, lyssnar på varandra och jobbar för att dra mot samma håll. Vår gemensamma riktning, Lärglädje hela vägen, styr våra prioriteringar och arbetssätt.https://www.backadal.se/
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Om du som yrkeslärare har legitimation gäller följande: Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som yrkeslärare!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/345". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor Anna Sandström 036-107681 Jobbnummer
9819541