Yrkeslärare barn- och fritid
Kompetensutvecklingsinst Sverige AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Östersund Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Östersund
2026-03-05
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kompetensutvecklingsinst Sverige AB i Östersund
, Falun
, Borlänge
, Avesta
, Uppsala
eller i hela Sverige
Välkommen till KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) - ett av Sveriges främsta utbildningsföretag inom yrkeshögskola, företagsutbildning och gymnasial vuxenutbildning, inom vård, omsorg, förskola, skola och fritidsverksamhet. Vi strävar efter att göra skillnad genom att leverera kompetens som påverkar individ, organisation, verksamhet och samhälle positivt. Som leverantör till över 250 kommuner och företag över hela landet, är vi stolta över att vara en kraftfull partner inom utbildning.
Om du delar vår passion för att arbeta med människor, forma kompetens och skapa positiva förändringar, är du varmt välkommen att skicka in din ansökan till ett av Sveriges främsta utbildningsföretag! Utforska mer på kui.se.
Det här söker vi
Vi söker dig som är legitimerad yrkeslärare för kurser inom barn- och fritid. Hos oss utbildar sig eleverna till barnskötare, elevassistent och personal inom funktionshinder. Du behöver vara flexibel och självständig och vilja ha ett varierat jobb med utmaningar i en positiv och kreativ miljö där arbetsglädje och kvalitet är viktig. Du kommer att arbeta på plats på KUI Östersund tillsammans med övriga teamet.Publiceringsdatum2026-03-05Om tjänsten
Som yrkeslärare på KUI ansvarar Du för att planera, genomföra och följa upp undervisningen inom både teoretiska och praktiska moment i utbildningen. Du har en nyckelroll i att förbereda eleverna för kommande arbetsliv eller högre studier. Att arbeta som lärare hos oss innebär möjlighet till ett varierat arbete med olika typer av utbildningar och uppdrag t ex klassrumsundervisning, kombinationsutbildning, arbetsplatsförlagt lärande, digitalt lärande och flexibel utbildning.
Vi erbjuder dig
KompetensUtvecklingsInstitutet bedriver på ett antal orter i Sverige gymnasialvuxenutbildning inom Vård- och omsorgsutbildningen och Barn- och fritidsutbildningen. Vi har även en omfattande kompetensutvecklingsverksamhet där vi erbjuder ett stort antal utbildningskoncept som vi även kan skräddarsy efter kundens behov. Varje år genomför vi dessutom ett antal rikskonferenser.
Hos oss arbetar idag ca 80 personer på våra UtbildningsCenter i Sverige.
Välkommen med din ansökan till ett av Sveriges ledande utbildningsföretag!
Som medarbetare hos oss har du möjlighet till kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning, personalrabatter samt möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Anställningsform
Vi ser helst att du är legitimerad yrkeslärare inom barn- och fritid. Du bör ha en bakgrund som legitimerad förskollärare eller lärare fritidshem. Tjänsten är en timanställning, men kan leda till en tillsvidareanställning. Anställningen är knuten till kollektivavtal.
Placeringsort: ÖstersundKontaktperson för detta jobb
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med rektor/utbildningsansvarig Catrin Backman, catrin.backman@kui.se
Välkommen med din ansökan!
Stämmer detta in på dig? Vi strävar efter att tillvarata olika perspektiv och erfarenheter, därför uppmuntrar vi en mångfald av sökanden. Ansök med CV och personligt brev där du motiverar varför du skulle passa för tjänsten. Sista ansökningsdag 260318
Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför direktkontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kompetensutvecklingsinst Sverige AB
(org.nr 556355-7395) Arbetsplats
KompetensUtvecklingsInstitutet Jobbnummer
9780301