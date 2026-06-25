Yrkeslärare Barn-& fritidsprogrammet Gymnasieskolan Knut Hahn
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen / Gymnasielärarjobb / Ronneby Visa alla gymnasielärarjobb i Ronneby
2026-06-25
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Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Läs om Ronneby kommun via https://ronneby.se/naringsliv--arbete/arbeta-hos-oss.html
Utbildningsförvaltningen i Ronneby har satt fokus på det kollegiala lärandet! Verksamheten ska genomsyras av kollegialt lärande och de metoder som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Då når vi framgång! Hos oss ska samtliga medarbetare vara väl medvetna om våra styrkor och värna om dessa, samtidigt som vi hela tiden utvecklas. Det gör vi tillsammans!
I utbildningsförvaltningen arbetar vi efter den "röda tråden", en gemensam syn på utveckling och lärande med demokratisk värdegrund från förskola, grundskola, anpassad skola till gymnasie- och vuxenutbildning.
Ta chansen att jobba i en kommun som fokuserar på kärnan i utbildningen!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Som yrkeslärare på Barn- och fritidsprogrammet kommer du att undervisa i kurser som aktivitetsledarskap, specialpedagogik och pedagogik. Du förväntas ha god förmåga att arbeta relationsskapande och ha lätt för att bygga trygga och positiva relationer med elever.
Du kommer att ingå i ett programarbetslag och förväntas ha god samarbetsförmåga och kan arbeta både självständigt och i team.
Du förväntas vara engagerad, flexibel och har ett genuint intresse för barns och elevers utveckling och lärande samt ha ett professionellt och tryggt bemötande i mötet med elever, vårdnadshavare och kollegor.
På programmet arbetar vi mycket utanför skolan med eleverna och därför behöver du ha B-körkort för att kunna köra skolans bussar. I tjänsten ingår också att besöka och följa upp eleverna som är ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande) samt att ha kontinuerlig kontakt med elever och handledare under elevernas APL-tid.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har yrkeserfarenhet från arbete inom fritidshem, förskola eller grundskola
• Har en pedagogisk högskoleutbildning
• Har god pedagogisk förmåga och kan anpassa undervisningen efter elevernas behov
• Är strukturerad, ansvarstagande och har ett lösningsfokuserat arbetssätt
• B-körkort
• Är engagerad och vill bidra till elevernas utveckling och framtid
Det är meriterande om du har erfarenhet av undervisning på gymnasienivå samt arbete med APL.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Observera att Ronneby kommun har tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen.
Du som söker en tjänst hos oss kommer istället i ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor där du beskriver din kompetens inom efterfrågat område. I urvalsarbetet kommer vi att utgå ifrån dessa svar som komplement till ditt CV, och alltså inte begära in ett personligt brev.
I de fall det finns lagkrav på utdrag ur belastningsregistret kommer du att behöva uppvisa ett sådant.
För vissa tjänster i Ronneby kommun genomför vi bakgrundskontroller av slutkandidater.
Hos oss i Ronneby kommun omfattas våra medarbetare av centrala kollektivavtal (HÖK och AB). Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning, och erbjuder ersättningar enligt kollektivavtalens bestämmelser. Via länken kan du läsa om lönestatistik i Ronneby kommun. https://ronneby.se/naringsliv--arbete/arbeta-hos-oss/lediga-jobb-hos-ronneby-kommun.html
Vårt lönepolitiska arbete bygger på de centrala kollektivavtalen. Har du frågor är du välkommen att kontakta Personalenheten via personal@ronneby.se
.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333917-2026-44". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby Kommun
(org.nr 212000-0837)
Karlshamnsvägen 4 (visa karta
)
372 80 RONNEBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Fackliga företrädare nås via Kontaktcenter 0457-618000 Jobbnummer
9978159