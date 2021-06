Yrkeslärare administration, handel och varuhantering - Gävle kommun, Gymnasiesärskola - Gymnasielärarjobb i Gävle

Gävle kommun, Gymnasiesärskola / Gymnasielärarjobb / Gävle2021-06-30Gävle växer och är i stark utveckling. Vi erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!Utbildning Gävle ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola och särskola. Vi arbetar för att alla barn och elever ska utmanas och klara sin utbildning. Hos oss får du vara med och utveckla bästa möjliga förutsättningar för lärande. Tillsammans gör vi så att Gävles barn och elever når sina mål.Gymnasiesärskolan har i dag 5 nationella program samt 1 individuellt program.De nationella programmen är hälsa, vård och omsorg, hotell; restaurang och bageri; fastighet, anläggning och byggnationer; Skog mark och djur samt handel, kontor och varuhantering.2021-06-30Som yrkeslärare i gymnasiet kommer du arbeta med undervisning, ha klassansvar samt ansvar för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner inom en specifik yrkesinriktning, administration, handel och varuhantering. Arbetet utförs enligt beslutade mål och riktlinjer. I arbetsuppgifterna ingår även mentorskap och att tillsammans med dina kollegor utforma en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus.Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat. Arbetet utförs i samarbete med elevhälsa, vårdnadshavare samt med andra aktörer utanför skolan.Vidare arbetar du som yrkeslärare i gymnasiet med att handleda elever under deras praktik på externa arbetsplatser.Vi söker dig med examen från yrkeslärarprogrammet inom den för tjänsten aktuella yrkesinriktningen. Du ska kunna uppvisa ett belastningsregister från polisen för arbete inom skola eller förskola. För oss är det viktigt att du bidrar med utveckling och därför söker vi sig som har flera års yrkeserfarenhet inom ramen för den aktuella yrkesinriktningen samt arbetat med elever som har en neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.För att klara av arbetet på ett bra sätt så har du kunskap om, och erfarenhet av, arbete med digitala verktyg, kännedom om läroplanen för gymnasiesärskolan samt förmåga att uttrycka dig väl i det svenska språket i såväl tal som skrift.Vi söker dig som har förmågan att se vad som behöver prioriteras, är effektiv och använder resurserna för att på bästa sätt nå resultat. Du anpassar dig till olika situationer, och har förmågan att ändra ditt syn- och förhållningssätt. Du ser möjligheter i förändringar. För oss är det viktigt att du är en person som tar initiativ i sociala sammanhang och har förmågan att skapa förtroendefulla relationer.Varmt välkommen med din ansökan!ÖVRIGTFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via Offentliga Jobb och inte via e-post eller pappersformat.Om du blir inbjuden till en intervju för en tjänst hos oss i Gävle kommun ska du uppvisa giltig identitetshandling där medborgarskap kan utläsas. Om du är tredjelandsmedborgare uppvisar du giltigt arbets- och uppehållstillstånd, LMA-kort eller kopia av Migrationsverkets mottagna ansökan om förlängt uppehållstillstånd.Behöver du ett personbevis? Beställ via www.skatteverket.se Om du söker en deltidstjänst hos oss så finns ett beslut inom Gävle kommun som innebär att du som tillsvidareanställd medarbetare kan begära att du vill arbeta heltid. En sådan begäran kan innebära att du kan behöva utföra andra arbetsuppgifter än dina ordinarie.Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.Varmt välkommen med din ansökan!Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-08-11 .MånadslönSista dag att ansöka är 2021-07-08Gävle kommun, Gymnasiesärskola5839642