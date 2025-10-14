Yrkeskunnig Inredning/Möbelsnickare/Båtbyggare
2025-10-14
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rosättra Båtvarv AB i Norrtälje
Yrkeskunnig Maskinsnickare / Möbelsnickare
I och med bra efterfrågan på våra båtar så söker Rosättra Båtvarv nu erfaren maskinsnickare. Personen med erfarenhet skall kunna hantera självständigt arbete under ansvar. Minst 3 års erfarenhet inom yrket samt yrkesutbildning i grunden är ett krav. Här krävs en vilja att utveckla sig själv och sin kunskap om trä och dessa egenskaper ihop med konstruktionen i våra båtar. Vi söker efter dig som har erfarenhet och kunskap från maskinsnickeri och finsnickeri. Du behöver vara bra på att hålla en struktur och ordning på ditt arbete och samtidigt självständigt kunna planera och genomföra hantverket.
Stora utmaningar finns inom området och vi skall ligga i framkant med hög kompetens rörande marint snickeri och ytbehandling under de närmaste åren. För rätt person så finns stor frihet i arbetet kombinerat med kompetenta och glada medarbetare.
Att skriva och tala svenska är ett krav.
Vi strävar efter mångfald på alla sätt - bland annat ser vi gärna kvinnliga sökanden!
SSYK kod: 7111 Träarbetare, snickare
Om Rosättra
Vi är ett modernt båtvarv med 138 åriga traditioner och ca 45 anställda beläget 15 km från Norrtälje. Vi bygger Linjett segelbåtar med moderna metoder och tar även hand om dessa under vintern. Efterfrågan på våra handbyggda Linjettsegelbåtar och tjänster ökar och vi behöver stärka oss för framtida kommande projekt.
Våra kunder har mycket höga förväntningar på våra Linjetter och servicearbeten. Vi som arbetar här har en stark känsla för kvalitet och service och sätter alltid båtägaren i fokus.
Samtliga personer som arbetar på Rosättra Båtvarv behöver ha ett eget driv och entusiasm för att bidra. Vår arbetsvecka slutar 13.30 på fredagar och ger ett längre veckoslut, vi har friskvårdsbidrag och TMF/GS-avtal. Arbetet innebär personlig frihet och ansvar som måste kunna hanteras av samtliga anställda på varvet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
E-post: daniel@linjett.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rosättra Båtvarv AB
(org.nr 556091-6065)
Rosättra Varvsväg 57 (visa karta
)
761 76 NORRTÄLJE Kontakt
Daniel Gustafsson daniel@linjett.se 0706749042, 0706749042 Jobbnummer
9556935