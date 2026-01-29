Yrkesjägare med marin inriktning
Vi söker yrkesjägare med marin inriktning till arbete inom 8+ fjordar-området i Stenungssund, Kungälv, Orust, Tjörn och Uddevallas kommuner.
Rollen är operativ och innebär genomförande av viltvårdsinsatser i kustmiljö.
Du arbetar i nära samarbete med samordnade yrkesjägare och ansvarar för det praktiska genomförandet av jakt-, skrämsel- och andra predationsreducerande åtgärder över 8+ fjordar-området.
Du blir en nyckelperson i ett riktat regeringsuppdrag gällande det fältbaserade utförandet av en studie av predationsreducering av säl och skarv för att gynna rovfisk. Arbetet bedrivs i nära och löpande samverkan med forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet som ansvarar för den vetenskapliga utformningen och uppföljningen av insatserna. Studien genomförs även som en åtgärd inom Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram för havsmiljön. Den predationsreducerande studien kommer pågå under 5 år.
Som yrkesjägare leder och deltar du i praktiskt fältarbete, ofta i båt och under varierande årstids- och väderförhållanden. Du ansvarar för att insatser genomförs på ett säkert, systematiskt och jakt- och djuretiskt korrekt sätt i enlighet med givna instruktioner och tillstånd. I rollen ingår att omsätta metodik och studiedesign till praktiskt fältarbete, samt att bidra till datainsamling, dokumentation och kvalitetssäkring av genomförda åtgärder.
En viktig del av uppdraget är att bygga och vårda lokala kontakter, exempelvis med jakrättshavare, markägare, lokalboende och andra berörda aktörer. I uppdraget ingår arbete i områden där tillgång till jakträtt är en förutsättning för genomförandet, vilket ställer krav på god förmåga att arbeta förtroendeskapande och långsiktigt i samverkan med lokala intressen.
Arbetet innebär även löpande dokumentation, rapportering och medverkan i utveckling av skrämsel och upplägg för predationsreducering.
Arbetet innebär flexibel arbetstid och kan vid behov omfatta arbete utanför ordinarie kontorstid.
Anställningen styrs av verksamhetens behov under en ramtid på ett år. Det innebär att du kommer att erbjudas arbetstillfällen när behov finns. Varje arbetstillfälle är en enskild anställning som du har rätt att tacka ja eller nej till. Du är alltså endast anställd under de dagar du har tackat ja till arbete.
Vi utvecklar alltid vår verksamhet och du behöver därför vara öppen för att dina arbetsuppgifter även kan komma att förändras över tid.
Funktionen för fisk är en del av Länsstyrelsens Natur- och vattenavdelning. På Funktionen för fisk arbetar vi långsiktigt för hållbara fiskbestånd och för ett långsiktigt hållbart fiske i både inlandsvatten och i havet. Detta bland annat genom att fördela ekonomiska stöd till fiskevården och kalkningsverksamheten, förvalta fiskevårdsområden, bedriva fisketillsyn, bevaka fiskets intressen i samhällsplaneringen, pröva ansökningar om tillstånd och dispenser enligt fiskerilagstiftningen samt skydda och bevara hotade arter i vatten. Funktionen deltar även i olika projekt knutna till vatten och fisk. I tillägg bistår Funktionen för fisk även andra avdelningar och enheter inom myndigheten i olika projekt och i arbetet med att fördela bidrag och EU-stöd inom vattenområdet och fiskerinäringen.
Placeringsort: Fältarbetet utförs inom 8+ fjordar-området. Övrigt arbete utgår från hemmet.
Resor ingår i tjänsten.
Dokumenterad erfarenhet av praktiskt viltvårdsarbete i marin miljö.
Lång erfarenhet av jakt efter säl och skarv.
God lokalkännedom om 8+ fjordar-området.
Goda kunskaper om knubbsäl, storskarv och dess förväxlingsarter.
God sjövana
God förmåga att dokumentera och rapportera genomförda insatser
Tillgång till egen båt lämplig för jakt efter säl och skarv
Jägarexamen och utbildning i säljakt
B-körkort
Meriterande
Relevant utbildning inom viltförvaltning eller motsvarande som Länsstyrelsen bedömer likvärdigt.
Erfarenhet av samordning av jakt- eller fältverksamhet
Erfarenhet av arbete inom eller i samverkan med myndighet eller kommun
Erfarenhet av arbete i forskningsnära projekt eller i samverkan med universitet
Goda kunskaper om knubbsäl, storskarv och dess förväxlingsarter
Goda kunskaper om olika skrämsel- och fångstmetoder för säl och skarv
Upparbetade goda kontakter till lokala jägare och jakträttshavare
Erfarenhet av GISDina personliga egenskaper
Som person är du ansvarstagande, praktiskt lagd och trygg i fältarbete. Du har god förmåga att arbete självständigt och fatta beslut inom givna ramar, samtidigt som du samarbetar väl med andra.
Du arbetar strukturerat, är noggrann och säkerhetsmedveten samt har ett professionellt förhållningsätt till jaktetik och myndighetsarbete.
Du är social, lyhörd och kommunikativ, och har god förmåga att bygga förtroendefulla relationer. Du trivs med arbete nära lokala aktörer och är skicklig på att skapa gott samarbete med ornitologer, tjänstepersoner, forskare, lokala jägare och jakträttshavare, vilket är en viktig förutsättning för att uppdraget ska kunna genomföras på ett långsiktigt och effektivt sätt.
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Som medarbetare på Länsstyrelsen Västra Götaland ska du också leva upp till den statliga värdegrunden.
Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Välkommen med din ansökan!
