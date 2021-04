Yrkesgymnasiet i Sollentuna söker APL-samordnare - ThorenGruppen AB - Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Sollentuna

MOD, KRAFT och PASSION resulterar i en koncern med stort samhällsengagemang och hjärta, ThorenGruppen. Vi är ett norrländskt familjeägt utvecklingsföretag, grundat 1999, med drygt 2000 medarbetare och en omsättning på 1,4 miljarder. ThorenGruppen driver gymnasieskolor från Malmö till Kiruna, för- och grundskolor samt vuxenutbildning på drygt 60 orter.Yrkesgymnasiet (YG) som tillhör ThorenGruppen finns idag på 17 olika orter i Sverige, spridda från Malmö i söder till Skellefteå i norr och erbjuder ett uppskattat innovativt yrkeskoncept. Vi har idag ett gott söktryck till våra skolor vilket leder till expandering.Vi utbildar bland annat framtidens byggnadsarbetare, frisörer, svetsare, säljare, hotellreceptionister, elektriker, undersköterskor m fl.Yrkesgymnasiet finns idag på 17 olika orter i Sverige spridda från Malmö i söder till Skellefteå i norr och erbjuder ett innovativt yrkeskoncept som är uppskattat.Vi har idag ett gott söktryck till våra skolor och expanderar hela tiden.Yrkesgymnasiet är rätt val för ungdomar som vill lära sig ett yrke från grunden i en studieform där man jobbar mycket praktiskt (lärlingsutbildning). Eleverna gör mer än halva sin skoltid ute på arbetsplatser, vilket motsvarar minst 270 dagar. Vi kan redan nu tydligt se att våra tankar kring en arbetsplatsförlagd yrkesutbildning har gett resultat. Tex har 9 av 10 studenter på Yrkesgymnasiet ett arbete direkt efter studenten.Det är också för företagen en fantastisk chans att i tre år få skola in eleverna på just deras arbetsplats utifrån deras kultur och arbetssätt. Yrkesgymnasiet Sollentuna erbjuder utbildning i många olika yrken på 8 program barn- och fritid, vård och omsorg, bygg, fordon, el, hotell och handelVi söker nu en APL-samordnare! Då minst halva av elevernas utbildning sker ute på en arbetsplats så krävs det resurser av skolan för att samordna och kvalitetssäkra detta arbete, och där kommer denna tjänst in som ett viktigt element.Brinner du för nätverkande och samarbete med näringslivet/branscherna, kanske speciellt intresserad av yrkesutbildningar? Är du social och driven? Då kanske du är personen vi söker. Vi söker en APL-samordnare till vår skola i Sollentuna som blir spindeln i nätet gentemot branscherna och som kommer jobba mot att eleverna får bra och kvalitativa praktikplatser.Som APL-samordnare, samordnar du allt arbete kring praktikplatserna, du hjälper skolan med anskaffning av platserna och har också löpande kontakt med företagen såväl som med eleverna. Yrkeslärarna på skolan är dom som är elevernas handledare och även betygsättande, men som APL-samordnare jobbar även du tätt tillsammans med yrkeslärarna och eleverna för att detta arbete ska löpa smidigt.Vi söker alltså dig med driv, en hög social förmåga, en "doer" som kan hålla många bollar i luften samtidigt. Du ska tillsammans med övriga teamet anta utmaningen att bygga och utveckla ett innovativt yrkesgymnasium i Sollentuna.Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning. Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.Vi på ThorenGruppen gör allt med MODET att våga förändra, bryta mönster och gå vår egen väg; KRAFTEN att genomföra det vi lovar och samtidigt utvecklas; och med PASSION till vårt uppdrag och att ge våra elever den bästa utbildningen. Vi gör allt detta med HJÄRTA, för att skapa en arbetsplats och skola där alla är välkomna och inkluderade.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Start omgående eller enligt överenskommelse Provanställning t.o.m.2021-04-11MånadslönSista dag att ansöka är 2021-06-01