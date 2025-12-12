Yrkesarbetare VA
Gislaveds kommun / Driftmaskinistjobb / Gislaved Visa alla driftmaskinistjobb i Gislaved
2025-12-12
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gislaveds kommun i Gislaved
, Borås
, Jönköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-12Beskrivning
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats.
Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Vill du arbeta med samhällsviktig infrastruktur och bidra till att invånarna i Gislaveds kommun får rent vatten dygnet runt? Vi söker nu en engagerad, ordningsam, praktisk och ansvarstagande yrkesarbetare till vår VA-verksamhet.
Enheten vatten och avlopp (VA) ansvarar för kommunens vatten- och avloppsanläggningar, inklusive vattenverk, avloppsreningsverk och pumpstationer. Du blir en del av ett kompetent och hjälpsamt team som arbetar för en trygg och hållbar VA-försörjning.Dina arbetsuppgifter
- Drift, tillsyn och underhåll av vatten- och avloppsanläggningar
- Felsökning, reparationer och förebyggande underhåll
- Schakt- och markarbeten
- Rörläggning i mark
- Dokumentation i driftjournaler och digitala system
- Kontakt med entreprenörer och fastighetsägare
- Beredskap kan bli aktuellt vid behov
Kvalifikationer
- Erfarenhet från VA, mark/anläggning eller liknande tekniskt arbete
- B-körkort
Meriterande
- Erfarenhet av drift av VA-anläggningar
- Maskin- eller fordonsbehörighet
- Utbildning inom VA, styr- och reglerteknik eller schakt
- IT- och dokumentationsvana
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/469". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds kommun
(org.nr 212000-0514) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Avdelning för användare och drift., Enhet vatten och avlopp Kontakt
Benny Blick 0371-81279 Jobbnummer
9640533