Yrkesarbetare Mark-och Anläggning
Skandinaviska Markgruppen AB / Anläggningsarbetarjobb / Karlstad Visa alla anläggningsarbetarjobb i Karlstad
2025-12-13
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skandinaviska Markgruppen AB i Karlstad
Vi på Skandinaviska Markgruppen AB befinner oss i en tillväxtfas och söker flera nya medarbetare som vill växa med oss. Vi är ett tight och sammansvetsat gäng som blandar det lilla företagets gemenskap med det stora företagets trygghet i ett och samma paket. Hos oss kommer du att trivas från första arbetsdag och du kommer känna att vi lever upp till våra värdeord-Samarbete, Inkludering och Uppriktighet. Det ska genomsyra vår verksamhet och gör det!
Vill du vara en del av en riktigt häftig resa?
Ditt uppdrag som yrkesarbetare Mark-och Anläggning
I rollen som yrkesarbetare hos oss är ditt huvudsakliga uppdrag att bidra med kompetens ute i fält. Du kommer i nära samarbete med vår engagerade personal bidra till ett proffsigt utförande som genererar en kvalitativ slutprodukt.
Majoriteten av våra uppdrag är inom Värmlands län men kortare avstickare kan förekomma.
Vi inom Skandinaviska Markgruppen värnar om vår personal och möjligheten till utveckling. Därför försöker vi alltid att tillsätta en mix av kunskaper i våra projekt. Vi tror att en mix av erfarenhet och nyfikenhet är en framgångsfaktor för att få till en bra bredd i vår verksamhet.
Vem är du?För att lyckas i rollen ser vi det som krav att du har:
B-körkort
Några års erfarenhet inom branschen
Goda kunskaper i svenska tal och skrift
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som har förmågan att anpassa dig till olika situationer och ser positivt på varierande arbetsdagar. Du är en trygg person som drivs av utmaningar och motiveras av att nå uppsatta mål. Du är lösningsorienterad, ansvarstagande, serviceinriktad och kommunikativ. Viktigt är också att du är en lagspelare som har förmågan att arbeta effektivt och gärna kommer med egna initiativ.
Varför Skandinaviska Markgruppen?Vi befinner oss i en tillväxtfas och vi erbjuder därför dig en möjlighet att vara med på vår gemensamma resa. Vi är ett tight och sammansvetsat gäng med korta beslutsvägar där vi ser din delaktighet i beslut som en självklarhet. Vi har inte bara roligt på jobbet utan även på fritiden då vi gör mycket roligt tillsammans.
För dig som vill ta nästa steg i utvecklingen finns det många möjligheter. Både inom din roll men även inom andra roller i företaget.
Ta chansen att bli en del av ett härligt gäng!
Ansökan och informationSkicka in din ansökan snarast möjligt och som senast den 23 januari 2026. Urval görs löpande så skicka in din ansökan redan idag då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Har du frågor rörande tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Andreas Kristiansson på andreas.kristiansson@smg-ab.se
eller 070-278 97 72.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några frågor.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skandinaviska Markgruppen AB
(org.nr 559187-2766), https://www.smg-ab.se Kontakt
Andreas Kristiansson andreas.kristiansson@smg-ab.se 0702789772 Jobbnummer
9643167