Yrkesarbetare driftområde Järna
The We Select Company AB / Anläggningsarbetarjobb / Södertälje Visa alla anläggningsarbetarjobb i Södertälje
2026-05-30
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The We Select Company AB i Södertälje
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
, Huddinge
eller i hela Sverige
Yrkesarbetare – driftområde Järna
Presis Vägdrift söker en yrkesarbetare till basunderhåll på Järna. Vi är ett litet team i stark tillväxt, och vi söker dig som trivs med praktiskt arbete ute i fält, tar ansvar och levererar – dag efter dag, oavsett väder.
Vad jobbet innebär
Du arbetar med drift och underhåll av väg och bidrar till att infrastrukturen fungerar som den ska, året runt. Arbetsuppgifterna varierar och kan bland annat innebära
Skyltarbeten
Slyröjning
Säkerställa framkomlighet
Du ingår också i vår beredskapsorganisation för både vinter och sommar, vilket är en viktig del av uppdraget.
Hos oss är ingen dag den andra lik. Du ser resultatet av ditt arbete direkt – och det arbete du gör spelar roll för många människor varje dag.
Vi söker dig som
Har erfarenhet från väg, anläggning eller liknande verksamhet och vet vad det innebär att jobba i en driftorganisation. Du innehar C-körkort och är van vid att använda digitala verktyg i jobbet. Som person är du självgående och noggrann, men fungerar lika bra när ni jobbar tillsammans som ett lag. Du är lösningsorienterad och trivs i en vardag där det händer saker och där du förväntas ta egna initiativ.
Vi erbjuder
Fast anställning i ett bolag med starka ägare och lång horisont. Vi är en del av en nordisk koncern med stöd från investmentbolaget Ratos, vilket ger oss både stabilitet och förmågan att växa. Hos oss får du kollegor som bryr sig, ett jordnära arbetsklimat och en roll där du faktiskt gör skillnad.
Praktiskt
Placeringsort: Södertälje. Start: snarast eller enligt överenskommelse. Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Urval sker löpande – skicka in din ansökan redan idag dock senast 21 juni.
Vid frågor angående tjänsten kontakta rekryterande chef Niklas Meijer 076-130 95 89. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://www.presisvagdrift.se/
Lärlingsvägen 1 (visa karta
)
151 65 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Presis Vägdrift Södertälje Jobbnummer
9937873