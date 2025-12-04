Yerevan Mangal söker personal!
2025-12-04
Vi på Yerevan Mangal söker ett serviceinriktat och drivande restaurangbiträde som vill bli en del av vårt team. Rollen innebär varierande arbetsuppgifter och passar dig som gillar ett högt tempo och att hjälpa till där det behövs.

Dina arbetsuppgifter
Som restaurangbiträde kommer du att arbeta med alla förekommande sysslor inom restaurang, bland annat:
Förbereda och plocka fram råvaror
Hjälpa kockar och kökspersonal
Grillning/matlagning
Servering och kundbemötande
Städning och disk
Hålla ordning i kök och servering
Övriga löpande uppgifter som uppstår i restaurangdriften
Vi söker dig som:
Är positiv, hjälpsam och gillar att arbeta i team
Trivs i en miljö där arbetsdagarna varierar
Har god arbetsmoral och tar ansvar
Har tidigare erfarenhet av restaurang (meriterande men inte ett krav)
Är flexibel och villig att lära dig nya saker
Vi erbjuder:
En trevlig arbetsmiljö med familjär känsla
Varierande arbetsuppgifter
Möjlighet att utvecklas inom restaurang
Konkurrenskraftig lön
Ett glatt och stödjande team
Ansöka
Är du den vi söker?
Skicka din ansökan till: yerevanmangal@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-03
Mail
E-post: yerevanmangal@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Y.M Örebro AB
Järntorsgatan 6
703 61 ÖREBRO
703 61 ÖREBRO Arbetsplats
