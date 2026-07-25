Xtra jobb (runner/servis)
Church Street Saloon Country & Western AB / Servitörsjobb / Gävle Visa alla servitörsjobb i Gävle
2026-07-25
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Church Street Saloon Country & Western AB i Gävle
Church Street Saloon startade 1994 och har sedan dess mött o serverat våra gäster en upplevelse utöver det vanliga.
Vårat motto är "Come as a guest Leave as a friend"
Howdy!!
Är Du en glad person som gillar att träffa nya människor?
Är "serviceminded" en bra beskrivning på Dig?
Gillar Du sovmorgon?
Tycker Du om "fart och fläkt"?
Gör stress dig mer fokuserad på arbetsuppgiften?
Om Du ärligt kan svara ja på dessa frågor, så tycker jag att du skall fortsätta att läsa denna annons. Vem vet, detta kanske är den chans Du väntat på!
Church Street Saloon söker en glad och utåtriktad person som börjar andra året på gymnasiet och behöver ett xtra arbete under studietiden.
Inget krav på restaurangutbildning utan hellre praktik än teori
Du kommer att ingå i ett glatt gäng på cirka 20 st. som sätter gästen i centrum och lämnar sitt dåliga humör hemma.
I arbetsuppgifterna ligger allt inom restaurang förekommande men i huvudsak servering samt bar.
Church Street Saloon tillhandahåller en intern utbildning som ger Dig en stadig grund att stå på, så att du lättare kan utvecklas som människa och medarbetare.
Då vi i Saloonen har valt att ha en personligare och "busigare" relation till våra gäster (i stället för strikt och tråkigt) sätter vi stor vikt vid att Du som person älskar att umgås med människor och inte är rädd för att bjuda till.
Arbetet är på kvällstid fre & lör varannan helg med utrymme för mer timmar vid behov samt kommande lov.
Vi söker dig som går på gymnasiet och behöver ett extra jobb
Vi följer hotell och restaurangs avtal och normer.
Är Du redo att prova vingarna och ge Dig en chans att prova ett roligt och fartfyllt yrke inom ett spännande koncept, tveka inte utan skicka in en ansökan till oss.
OBS! Vi är ett rökfritt företag och tänker fortsätta med det!
Maila din cv med foto till sheriffen@churchstreetsaloon.se
Vid frågor ring Sheriffen 0733/126214 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
E-post: sheriffen@churchstreetsaloon.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "xtra jobb". Arbetsgivare Church Street Saloon Country & Western AB
(org.nr 556590-2466), http://www.churchstreetsaloon.se
Kyrkogatan 11 (visa karta
)
803 20 GÄVLE Arbetsplats
Church Street Saloon Country & Western AB Kontakt
Robert Andersson sheriffen@churchstreetsaloon.se 0733-126214 Jobbnummer
10011481