XR utvecklare, Karlskoga
Professional Galaxy AB / Datajobb / Karlskoga Visa alla datajobb i Karlskoga
2026-02-16
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professional Galaxy AB i Karlskoga
, Örebro
, Arboga
, Ludvika
, Finspång
eller i hela Sverige
Professional Galaxy är ett IT och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, utveckling, elektronik och mekanik konstruktion. Vi arbetar med seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och samhällskritiska projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Professional Galaxy söker en XR utvecklare på uppdrag av vår klient.
Beskrivning XR utvecklare, nivå 4
Vi söker en engagerad och erfaren XR utvecklare som kan designa och prototypa en mixed-reality applikation. Erfarenhet av C++ samt OpenXR eller liknande är meriterande.
Uppdraget avser att delta i ett spännande samarbetsprojekt inom ett avancerat långräckviddigt robotsystem. Som en viktig medlem i vårt dynamiska och agila team kommer du att vara en del av utvecklingen av en redan tekniskt världsledande produkt.
Din profil Vi söker dig som har ett genuint intresse för teknik och mjukvara och trivs med att arbeta i team. För att lyckas hos oss tror vi att du drivs av problemlösning och motiveras av att hitta effektiva och hållbara lösningar, oavsett vilka verktyg som används.
Uppdraget omfattas av försvarssekretess, vilket innebär krav på svenskt medborgarskap och godkännande av säkerhetsprövning utförd av myndighet.
Övrig information Uppdragslängd: ca 12 månader Placeringsort: Karlskoga
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7236846-1845002". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Karlskoga lasarett (visa karta
)
691 44 KARLSKOGA Kontakt
Bhavana Repal bhavana.repal@progalaxy.se 0723263303 Jobbnummer
9746044