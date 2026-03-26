Xo Kitchen i Skillingaryd Söker Medarbetare
Xo Kitchen söker Matälskande Medarbetare!
Älskar du att laga mat? Vill du vara en del av ett härligt team och jobba på ett populärt gatukök? Då är det dig vi söker till Xo Kitchen!
Om Tjänsten:
Vi på Xo kitchen letar efter en entusiastisk och matglad person som kan hjälpa oss att leverera läckra Thai mat och hamburgare till våra hungriga gäster. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera:
• Förberedelse och tillagning av hamburgare och andra maträtter.
• Upprätthållande av högsta hygienstandarder i köket.
• Bidra till en positiv och trivsam arbetsmiljö
Du som inte har jobbat tidigare i köket. Vi kan träna upp dig om du är den rätta.
Vi söker dig som:
• Har en passion för matlagning
• Är ansvarstagande, noggrann och har ett öga för detaljer.
• Är flexibel och kan hantera stressiga situationer med ett leende.
Vi erbjuder
• En rolig och dynamisk arbetsplats.
• Möjligheter till utveckling och att lära sig nya färdigheter.
• Ett härligt team med hjälpsamma kollegor.
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och ett personligt brev till seasonfood.v@gmail.com
så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig och att välkomna dig till vårt team
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta Tim Nguyen via seasonfood.v@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
E-post: seasonfood.v@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 4Seasons Grill AB
(org.nr 559316-1671)
Ringvägen 1 (visa karta
)
567 33 VAGGERYD Kontakt
Tim Nguyen pdt.88@icloud.com 0739999798 Jobbnummer
9819942