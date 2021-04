WSP Management söker seniora projektledare - Flodin Holding i Jönköping AB - Byggjobb i Värnamo

Flodin Holding i Jönköping AB / Byggjobb / Värnamo2021-04-09WSP:s expansiva framfart erbjuder spännande och multidisciplinära uppdrag.Vi har uppdragen där du blir verksam i byggprocessens alla faser, från att utveckla blivande projekt, genom hela projektgenomförandet och med tjänster i förvaltningsfasen.Som projektledare behöver du inte bo på orten där vi är verksamma. Vi tror på en flexibilitet och i rollen reser du 1-2 dagar i veckan, vilket gör att du kan styra dina dagar efter uppdragen som du är delaktig i. I område Sydost ingår Kalmar, Karlskrona, Växjö, Oskarshamn och Västervik. På Management sydost arbetar idag ca 30 personer fördelade på 3 grupper.Du kommer att arbeta som konsult inom projektledning, projekteringsledning och byggledning. Projekten kan variera i storlek, både inom mindre till mer komplexa projekt inom allt från tidigt skede till slutproduktion.Huvudsakliga arbetsuppgifter:Samordning och ledning av projekt, resurs- och tidsplanering.Ekonomistyrning inom projekten.Leda möten.Delansvar för försäljnings- och anbudsarbete.Sammanställning av förfrågningsunderlag.Etablera och fördjupa kundrelationer.Skapa nya affärsmöjligheter.Vad ska du ha gjort tidigare?Vi ser gärna att du har högskole- eller civilingenjörsexamen inom bygg- eller samhällsbyggnad eller motsvarande erfarenhet. Du har minst tio års erfarenhet av projektledning av husbyggen och/eller mark/anläggningsfrågor, såsom bostäder, skolor, sjukhus, kontor eller kommersiella byggnader.Vidare har du har mycket god kännedom inom bygglagstiftning, som bl.a. ABT, AB eller ABK. Svenska i tal och skrift. Körkort B.Det är ett stort plus om:Du har varit projekteringsledare och/eller byggledareHar ett starkt nätverk inom branschen.Har arbetat med flera olika typer av projekt där gärna olika branscher har ingått.Vem är du?För att trivas i vårt gäng ser du möjligheter och är utvecklingsbenägen, du gillar att utforska nya arbetssätt och att tänja dina egna gränser. Du tar stort eget ansvar och du vill ha en central nyckelroll, det är en given plats för dig. Som ledare är du lyhörd, hjälpsam och tydlig i din kommunikation och framför allt prestigelös. Du inkluderar alla i teamet och är en erfaren lagspelare.Vilka är vi?WSP Management levererar projektledning i sin helhet i form av kompletta organisationer eller som delar av de funktioner som ingår i en projektledningsorganisation. Vi är verksamma i byggprocessens alla faser, från att utveckla blivande projekt, genom hela projektgenomförandet och med tjänster i förvaltningsfasen. WSP Managements samlade erfarenhet täcker in ett brett spektrum av kundkategorier med uppdrag inom kontor, handel, utbildning, idrott och kultur, vård, bostäder, energi, industri och infrastruktur. Varje projekt är unikt och har sina speciella förutsättningar, mål och prioriteringar. I dag har Management ca 450 medarbetare och finns över hela landet.WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Tillsammans har vi drygt 43 600 medarbetare på över 550 kontor i 40 länder. I Sverige har vi omkring 4 100 medarbetare. Läs mer: www.wsp.com Vad erbjuder vi?Hos WSP Management blir du delaktig i ett socialt och kompetent gäng av kollegor med ett stort engagemang för sitt arbete. Vår goda lönsamhet under lång tid har inneburit att vi har kunnat arbeta med utveckling av vårt arbetssätt på individ- och avdelningsnivå. För oss är det viktigt att alla våra medarbetare trivs och får därför stora möjligheter att kunna påverka sitt dagliga arbete.Följ oss gärna på WSP Sverige (LinkedIn), Facebook, eller @lifeatwspsverige (Instagram) för en närmare inblick i vår verksamhet samt hur en dag i arbetet kan se ut för våra medarbetare.I denna rekrytering har WSP Management valt att samarbeta med Flodin Rekrytering.Flodin Rekrytering & Bemanning är ett erfaret rekryterings- och bemanningsföretag. Vi jobbar lokalt för att nå den bästa matchningen när företag har ett rekryteringsbehov. Vår flexibilitet och framåtanda leder oss starkt mot vårt mål, som är att bli det självklara valet för företag som behöver personalförstärkning - och för dig som vill gå vidare i din karriär. Läs mer på www.flodinab.se För mer information om denna tjänst kontakta Peter Flodin 073 325 52 33.Vi arbetar löpande med urvalsprocessen, så vänta inte med att ansöka då tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökan via mail.Annonsen tillåter att du som kandidat kan ladda upp en film där du presenterar vem du är. Filmen får max vara 2 min lång och som mest vara 20 MB stor.Välkommen med din ansökan!2021-04-09Sista dag att ansöka är 2021-06-30Flodin Holding i Jönköping ABMalmövägen 1233142 VÄRNAMO5680461