Workshopledare till projektet "Dejta dina fördomar"
2025-09-06
Vill du vara med och göra skillnad för ungdomar - på riktigt?
Föreningen WCID söker fem workshopledare till projektet "Dejta dina fördomar", som syftar till att motverka rasism och intolerans bland högstadieelever. Det här är ett projekt för dig som vill inspirera, engagera och skapa meningsfulla samtal med unga människor.
OM TJÄNSTEN
Som workshopledare kommer du att arbeta på en högstadieskola i din ort. Uppdraget omfattar åtta tillfällen på plats där du leder en projektgrupp av elever i diskussioner, övningar och kreativa moment som hjälper dem att reflektera kring fördomar, normer och inkludering.
Du har stor frihet att planera tillsammans med skolan och projektgruppen, men du kommer att få utbildning, handledning och ett färdigt metodmaterial som stöd.
Utöver skolbesöken ingår en uppstartsutbildning i Stockholm och deltagande på föreningens konferensmål under året.
VEM VI SÖKER
Vi söker dig som:
Har ett genuint engagemang för frågor om inkludering, tolerans och ungas mående
Tycker om att möta människor och bygga relationer
Kan hålla samtal och workshops på ett tryggt, respektfullt och inspirerande sätt
Är självgående men också trivs med att samarbeta
Inte är rädd för att ta plats och leda en grupp
Har lätt att skapa förtroende och möta ungdomar där de är
Tidigare erfarenhet av att hålla workshops, jobba med ungdomar eller driva projekt är meriterande men inget krav.
VI ERBJUDER
Ett meningsfullt uppdrag där du får göra skillnad för ungdomar
Färdigt metodmaterial och handledning
Uppstartsutbildning i Stockholm
Deltagande på föreningens konferensmål
Ett engagerat och varmt team att arbeta tillsammans med
PRAKTISK INFORMATION
Anställningsform: Tidsbegränsad projektanställning
Omfattning: Flexibelt, baserat på åtta schemalagda workshops per skola
Plats: En av de fem orterna - Ängelholm, Göteborg, Stockholm, Skellefteå eller Linköping
Start: Hösten 2025
Sista dag att ansöka är 20 september 2025 - men urval sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
E-post: henrik@wcid.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Märk mailet: SKELLEFTEÅ".
9495851