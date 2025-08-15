WordPress-utvecklare för spännande uppdrag!
2025-08-15
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Vi söker dig som...
• kan bygga skräddarsydda WordPress-lösningar från grunden - både i backend och frontend - och som älskar att kombinera teknik med användarupplevelse. Du kommer att jobba med moderna, responsiva webbplatser där interaktivitet, struktur och prestanda är i fokus.
Om rollen
Du kommer att:
Utveckla anpassade WordPress-teman och plugins för eventsajter och liknande digitala lösningar
Arbeta med Custom Post Types, meta-boxar, kortkoder och egna REST API-endpoints
Säkerställa att sajterna är säkra, prestandaoptimerade och följer bästa praxis
Bygga snygga, responsiva gränssnitt med moderna ramverk som Tailwind CSS
Implementera frontend-funktionalitet med vanilj-JavaScript eller React (t.ex. filtrering, modaler, smooth scroll)
Använda byggverktyg som Gulp, Grunt eller npm-scripts för att optimera CSS och JavaScript
Dokumentera projekt tydligt med README-filer och kodkommentarer
Vi tror att du har:
God erfarenhet av WordPress-utveckling (både tema- och pluginutveckling)
Kunskap om PHP, HTML, CSS/SCSS och JavaScript
Förståelse för säkerhet i WordPress (validering, sanering, skydd mot XSS/CSRF)
Erfarenhet av att skapa REST API-endpoints och använda dessa i frontend
Vana att jobba med responsiv och tillgänglig design
Förmåga att skriva modulär, läsbar och välstrukturerad kod
Meriterande:
Erfarenhet av eventsystem eller konferenssajter
Användning av Tailwind CSS eller liknande moderna UI-ramverk
Tidigare arbete med byggverktyg som Gulp eller npm-scripts
God känsla för UI/UX och frontend-interaktion
Vad vi erbjuder:
Möjlighet att arbeta i spännande techprojekt med tydlig användarnytta
Frihet att påverka teknikval och arbetsmetoder
Ett team med passion för kvalitet och modern webbutveckling
Flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete
Konkurrenskraftig ersättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett heltidsjobb.
Red Capes IT AB (org.nr 559106-6831), https://redcapes.se/
Daniel Fransén daniel.fransen@redcapes.se 0763381577
