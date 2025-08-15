WordPress-utvecklare för spännande uppdrag!

Red Capes IT AB / Grafiska jobb / Jönköping
2025-08-15


Vi söker dig som...
• kan bygga skräddarsydda WordPress-lösningar från grunden - både i backend och frontend - och som älskar att kombinera teknik med användarupplevelse. Du kommer att jobba med moderna, responsiva webbplatser där interaktivitet, struktur och prestanda är i fokus.

Om rollen
Du kommer att:
Utveckla anpassade WordPress-teman och plugins för eventsajter och liknande digitala lösningar

Arbeta med Custom Post Types, meta-boxar, kortkoder och egna REST API-endpoints

Säkerställa att sajterna är säkra, prestandaoptimerade och följer bästa praxis

Bygga snygga, responsiva gränssnitt med moderna ramverk som Tailwind CSS

Implementera frontend-funktionalitet med vanilj-JavaScript eller React (t.ex. filtrering, modaler, smooth scroll)

Använda byggverktyg som Gulp, Grunt eller npm-scripts för att optimera CSS och JavaScript

Dokumentera projekt tydligt med README-filer och kodkommentarer

Vi tror att du har:
God erfarenhet av WordPress-utveckling (både tema- och pluginutveckling)

Kunskap om PHP, HTML, CSS/SCSS och JavaScript

Förståelse för säkerhet i WordPress (validering, sanering, skydd mot XSS/CSRF)

Erfarenhet av att skapa REST API-endpoints och använda dessa i frontend

Vana att jobba med responsiv och tillgänglig design

Förmåga att skriva modulär, läsbar och välstrukturerad kod

Meriterande:
Erfarenhet av eventsystem eller konferenssajter

Användning av Tailwind CSS eller liknande moderna UI-ramverk

Tidigare arbete med byggverktyg som Gulp eller npm-scripts

God känsla för UI/UX och frontend-interaktion

Vad vi erbjuder:
Möjlighet att arbeta i spännande techprojekt med tydlig användarnytta

Frihet att påverka teknikval och arbetsmetoder

Ett team med passion för kvalitet och modern webbutveckling

Flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete

Konkurrenskraftig ersättning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: daniel.fransen@redcapes.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Red Capes IT AB (org.nr 559106-6831), https://redcapes.se/

Kontakt
Daniel Fransén
daniel.fransen@redcapes.se
0763381577

Jobbnummer
9460261

