Wok-kock/köksbiträde inom asiatiska kök.
SEN2W AB / Kockjobb / Upplands Väsby Visa alla kockjobb i Upplands Väsby
2026-01-28
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SEN2W AB i Upplands Väsby
Tamarine är en väletablerad wok restaurang och har funnit i Väsby Centrum i 16 år och har många favoriträtter hos Väsbybo.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi lär dig matlagnings teknik där ingredienser steks i het olja medan de rörs om eller slängs i en wokpanna på gasol spis. Du får en grundlig genomgång och träningar. Du kommer jobba tätt ihop med din kollegor och vi är ett glatt gäng som gillar att ha roligt tillsammans.
Vem är du?
Som kock hos oss ser vi att du är en social och glad person som gillar att jobba i högt tempo och gilla att jobba i ett strakt team.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att jobba med mat - vare sig du arbetat i storkök, på en väletablerad krog eller i ett snabbmats kök med fastfood kan du vara rätt person för oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
E-post: job@tamarine.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SEN2W AB
(org.nr 559316-9815)
Dragonvägen 86 (i Väsby Centrum) (visa karta
)
194 70 UPPLANDS VÄSBY Arbetsplats
Tamarine Kontakt
Long Phan kontakt@tamarine.se 0761618688 Jobbnummer
9710542