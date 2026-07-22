Wok och asiatisk kock

Khuslen Holding AB / Kockjobb / Uppsala
2026-07-22


Visa alla kockjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Khuslen Holding AB i Uppsala

Vi söker nu en erfaren Asien mat Kock.
Vi värdesätter ansvarskänsla och renlighet.
Du ska ha god förmåga att samarbeta i team och hantera stressiga situationer.
Vi ser gärna att du har ett öga för detaljer och en passion för matlagning, där du alltid sätter gästen i fokus och strävar efter att ge dem en god restaurangupplevelse.
Grundläggande kunskaper i svenska och engelska är ett krav.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: info@negai.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Khuslen Holding AB (org.nr 559367-1851)

Jobbnummer
10009662

Prenumerera på jobb från Khuslen Holding AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Khuslen Holding AB: