Wok och asiatisk kock
Khuslen Holding AB / Kockjobb / Uppsala Visa alla kockjobb i Uppsala
2026-07-22
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Vi söker nu en erfaren Asien mat Kock.
Vi värdesätter ansvarskänsla och renlighet.
Du ska ha god förmåga att samarbeta i team och hantera stressiga situationer.
Vi ser gärna att du har ett öga för detaljer och en passion för matlagning, där du alltid sätter gästen i fokus och strävar efter att ge dem en god restaurangupplevelse.
Grundläggande kunskaper i svenska och engelska är ett krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: info@negai.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Khuslen Holding AB
(org.nr 559367-1851) Jobbnummer
10009662