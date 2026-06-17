Windowsintegratör
Procruitment AB / Datajobb / Järfälla Visa alla datajobb i Järfälla
2026-06-17
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Procruitment AB i Järfälla
, Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Uppsala
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-17Företaget
Vår kund är ett globalt ledande produktbolag inom försvarsindustrin, verksamt inom flera tekniska områden för att stärka tryggheten i samhället. Här blir du del av en organisation där kontinuerligt lärande och medarbetarvälmående värderas högt i det dagliga arbetet.
Vi erbjuder en utvecklande utmaning där du får arbeta med unik och komplex teknik som du sannolikt inte stött på i tidigare roller. För att ge dig bästa möjliga start erbjuds en gedigen onboarding med introduktions- och mentorskapsprogram, och du omges av hjälpsamma kollegor som stöttar dig genom hela resan.Om tjänsten
Vi söker en Systemintegratör som vill arbeta i ett nytt tekniskt avancerat projekt med utveckling av ett ledningssystem baserat på modern arkitektur och plattform. Uppdraget innebär att arbeta med integration, driftsättning och IT-säkerhet i komplexa miljöer där tillgänglighet och säkerhet står i fokus. Du kommer att utforma integrations- och säkerhetslösningar, genomföra analyser samt delta i design och konfigurering av nätverk och operativsystem. Fokus ligger på att skapa robusta, säkra och repeterbara lösningar som kan installeras och driftas av kunden utan stöd från leveransteamet. Integratören tar över när systemdesign och krav är framtagna och ansvarar för att få ihop systemen till fungerande helheter.
Arbetet omfattar även automatisering av installationer samt integration av olika mjukvarukomponenter. Rollen innebär nära samarbete med projektledare, tekniska specialister och andra integratörer
Din kompetens
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av systemintegration Windows-miljöer. Du är van vid att driftsätta, felsöka och konfigurera komplexa system och har god förståelse för nätverk, IT-säkerhet och virtualisering. Erfarenhet av skriptning i exempelvis PowerShell.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Denna tjänst innebär krav på svenskt medborgarskap.Övrig information
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: Järfälla/Solna (på plats)
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, skicka din ansökan redan idag!Om företaget
Procruitment är Sveriges enda karriärbyrå inom IT, tech och engineering som genom proaktiv rekrytering förenar attraktiva arbetsgivare med människor som delar samma mål och ambitioner. Oavsett om du är en erfaren ledare eller om du ska ta ditt första steg ut i karriären hjälper vi dig att nå dina karriärmål - samtidigt som vi bryr oss om dig, din resa och att du mår bra längs vägen.
Procruitment är stolta vinnare av Recruitment Awards och är utsedda till Årets Rekryteringsföretag och Årets Raket samt Gasellföretag 2024 av Dagens Industri. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7793182-2057366". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Procruitment AB
(org.nr 559172-7374), https://jobb.procruitment.se
Döbelnsgatan 64 (visa karta
)
113 52 STOCKHOLM Arbetsplats
Procruitment Jobbnummer
9967751