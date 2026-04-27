Windows-specialist till framtidens forskning och utbildning
Vi har kraften från över 50 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Nu söker vi en skicklig systemadministratör, med stort intresse för Windows, som vill bidra med sin kompetens till framtidens forskning och utbildning vid Linköpings universitet.
Som en av regionens största arbetsgivare erbjuder vi ett intressant jobb i en spännande miljö där du har goda möjligheter att vidareutveckla dig själv och din kompetens.
Om jobbet
Som systemadministratör på Digitala resursenheten för forskning och lärande arbetar du som en del av ett team med ett brett arbetsfält inom klient- och systemadministration. Ditt fokus ligger på automatiserat arbetssätt för stora mängder Windows-klienter. Dina arbetsuppgifter varierar från att utveckla teknisk infrastruktur som används över hela universitetet till att stödja enskilda lärare och forskare i deras dagliga arbete och hjälpa dem att dra maximal nytta av IT-systemen. Ett nära samarbete och dialog med utbildningsverksamheten och undervisande lärare är en viktig del av din tjänst.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en dynamisk och inspirerande miljö där din kompetens verkligen gör skillnad, och det är viktigt för oss att du har goda möjligheter till kompetensutveckling och att vidareutveckla dina färdigheter. Vi skapar och underhåller verktyg som 40 000 studenter och anställda använder varje dag.
Om dig
Vi söker dig som trivs med att ge god service och strävar efter att leverera bra lösningar. Ditt genuina teknikintresse gör att du ständigt lär dig nya saker och aktivt bidra till utvecklingen inom din verksamhet. För att trivas i rollen bör du vara flexibel och bekväm med att arbeta tillsammans med beställare i en föränderlig miljö. Du har en god förmåga att organisera, planera och dokumentera ditt arbete. Du trivs med att arbeta i team och har mycket god samarbetsförmåga. För oss är det lika viktigt att du är rätt person som att du har rätt tekniska kompetens.
Vi vill att du har erfarenhet av att administrera och utveckla Windows-baserade miljöer, inklusive installation, konfigurering av programvara och felsökning, gärna med verktyg som SCCM, Active Directory, Azure AD, Azure virtual desktops, Intune, git eller motsvarande.
Du ska också ha erfarenhet av programmering eller avancerade skript i Powershell, Python eller liknande.
Du har mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska samt på engelska.
Din arbetsplats
På Linköpings universitet har vi en långsiktig strategi för att tidigt ta till oss och utvärdera ny teknik. Som medarbetare på Digitaliseringsavdelningen har du möjlighet att bidra till denna utveckling och arbeta med modern teknik. Digitala resursenheten, där denna anställning är placerad, skapar digitala lösningar för forskning och undervisning. Uppdraget inkluderar ett kvalificerat stöd till forskare och lärare i användning och utveckling av digitala lösningar. Med moderna metoder och den senaste tekniken skapar vi robusta lösningar i utvecklingens framkant.
kan du läsa mer om hur det är att jobba på Digitaliseringsavdelningen och träffa flera av våra medarbetare.
Möt några blivande kollegor: https://liu.se/nyhet/johan-it-arkitekthttps://liu.se/nyhet/marcus-och-thibault-bygger-om-studenternas-apphttps://liu.se/jobba-pa-liu/lar-kanna-oss
kan du läsa mer om att jobba på Linköpings universitet.
Om anställningen
Tillsvidareanställning. Heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Månadslön. Individuell lönesättning.
Våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsersättning och goda termins- och pensionsvillkor. Vi erbjuder möjlighet till distansarbete viss del av din arbetstid när verksamhetens behov och arbetsuppgifterna medger detta.
Läs mer om förmåner för anställda. Publiceringsdatum 2026-04-27
Information om fackliga kontaktpersoner finns på liu.se. Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 24 maj. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Intervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden.
Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-05-24. Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
581 83 LINKÖPING Kontakt
Karin Jarheden karin.jarheden@liu.se Jobbnummer
