Windows Systemadministratör till kund i försvarssektorn
Centric Professionals AB / Datajobb / Karlskoga
2025-08-22
Centric söker en Windows Systemadministratör till kund i försvarssektorn i Karlskoga. Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Här får du chansen att arbeta i en spännande och teknikintensiv miljö där du spelar en nyckelroll i drift och utveckling av IT-infrastrukturen. Ta nästa steg i din karriär och bli en del av ett innovativt team hos vår kund!
Som konsult på Centric får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.

Dina arbetsuppgifter
Som Systemadministratör kommer du att ha en central roll i drift och underhåll av IT-infrastrukturen. Du blir en del av drift- och supportteamet där du ansvarar för att leverera stabila och effektiva klient- och servertjänster. Rollen innebär ett proaktivt arbete med patchhantering och uppgraderingar av både klient- och servermiljöer för att säkerställa en säker och uppdaterad IT-miljö.
En viktig del av arbetet är att utveckla script och använda automationsverktyg för att effektivisera processer och förbättra arbetssätt. Du kommer att arbeta med serviceutveckling kopplat till infrastruktursystem och säkerställa att de säkerhetskrav som finns uppfylls.
Vidare kommer du att vara delaktig i teknikförbättringsarbete, där du aktivt identifierar och implementerar lösningar för att optimera infrastrukturen. Du förväntas även driva och dokumentera arbetet enligt etablerade rutiner och processer för att säkerställa en strukturerad och spårbar hantering av IT-miljön.
Din profil och kvalifikationer
Vi söker en erfaren och engagerad Systemadministratör som trivs i en roll där samarbete och säkerhet står i fokus. Du är en prestigelös lagspelare som värdesätter teamets gemensamma leverans mot kund och har en lösningsorienterad och pragmatisk inställning. Du är självgående, drivande och har ett strukturerat arbetssätt där du hanterar utmaningar med tålamod och noggrannhet.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Gedigen erfarenhet av Windows Server och Windows Client
• Relevant utbildning inom IT eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Minst fem års dokumenterad erfarenhet inom IT-området
Meriterande kunskaper:
• Powershell
• VMware Horizon
• Djupa kunskaper i Active Directory
• Automationsverktyg (exempelvis Ansible)
• MECM
• PKI / Smartcard
• Teradici
• VMware vSphere
• OP5
• GIT
• MS SQL
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där kunden har krav på säkerhetsklassinplacering kan det, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad vi erbjuder
På Centric får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi tycker nämligen att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under roliga och avslappnande former.
Centric är ett IT-företag med 370 anställda, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing och systemlösningar inom retail. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
Hollie Van de Ruit
Hollie Van de Ruit
• 46734159374
Hollie.VandeRuit@centric.eu
