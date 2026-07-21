Windows systemadministratör
Professionals Nord Linköping AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-07-21
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Är Windows mer än ett operativsystem för dig? Har du byggt egna labbmiljöer, automatiserat processer med script eller tycker att det är lika roligt att felsöka komplexa Windows-miljöer hemma som på jobbet? Nu söker vi dig som vill arbeta med avancerad IT-infrastruktur där säkerhet, stabilitet och teknisk utveckling står i centrum. Här får du möjlighet att arbeta i en av Sveriges mest komplexa Windows-miljöer tillsammans med några av branschens främsta specialister.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med ett ledande högteknologiskt företag en Windows-tekniker. Som Windows-tekniker blir du en del av ett specialistteam som ansvarar för utveckling, förvaltning och vidareutveckling av verksamhetskritisk IT-infrastruktur. Rollen är inriktad mot tredje linjens support där du arbetar med komplexa tekniska frågor snarare än traditionell användarsupport.
Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos kundföretaget under 12 månader. Intentionen är att du på sikt ska kunna bli anställd direkt hos dem, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och alla frågor kring tjänsten går till marija.biletic@pn.se
(mailto:marija.biletic@pn.se
)
Du erbjuds
Möjligheten att arbeta i en tekniskt avancerad Windows-miljö där säkerhet och kvalitet är avgörande.
En specialistroll med stort fokus på teknisk utveckling, automation och förbättringsarbete.
Ett kompetent team där kunskapsutbyte och tekniskt intresse genomsyrar vardagen.
Goda möjligheter att utvecklas inom komplex infrastruktur och moderna Windows-plattformar.Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Administration och vidareutveckling av Windows Server och Windows-klienter
Active Directory, Group Policy, DNS och övriga komponenter inom Windows-plattformen
Virtuella klientplattformar och Citrix-miljöer
Automation och scripting för att effektivisera drift och förvaltning
Livscykelhantering och vidareutveckling av tekniska plattformar
Deltagande i projekt kopplade till infrastruktur och teknisk utveckling
Säkerställa stabil drift i komplexa IT-miljöer med höga säkerhetskrav
Vi söker dig som
Har erfarenhet av Windows-infrastruktur och trivs med att lösa tekniskt komplexa problem. Du har sannolikt arbetat som systemadministratör inom tredje linjen under några år, men vi välkomnar även dig som idag arbetar i andra linjen och känner dig redo att ta nästa steg i karriären. Krav för tjänsten är:
Erfarenhet som Windows System Administrator inom tredje linjen, alternativt erfarenhet från andra linjens support med djup teknisk kompetens och en tydlig ambition att ta nästa steg.
Goda kunskaper inom Windows Server och Windows-klienter
Erfarenhet av Active Directory, Group Policy och DNS
Svenska och engelska i tal och skrift
Svenskt medborgarskap
Meriterande
Erfarenhet av PowerShell eller annan scripting och automation.
Erfarenhet av Citrix eller virtuella klientplattformar.
Erfarenhet av arbete i större IT-infrastrukturmiljöer.
Erfarenhet av säkerhetsklassade verksamheter.
Tjänsten är säkerhetsklassad och innebär arbete i en verksamhet med höga säkerhetskrav. För anställning krävs därför svenskt medborgarskap samt att du genomgår och blir godkänd i en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Linköping
URVAL: Sker löpande
#windows, #systemadministratör, #windowsserver, #active-directory, #powershell, #automation, #citrix, #it-infrastruktur
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(mailto:marija.biletic@pn.se
) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Linköping AB
(org.nr 559287-0405)
582 20 LINKÖPING Arbetsplats
Professionals Nord Kontakt
Leveranschef
Marija Biletic marija.biletic@pn.se +46708803223 Jobbnummer
10007999