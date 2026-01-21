Windows server-specialist
2026-01-21
Bolagsverket är en myndighet i Sundsvall med drygt 600 medarbetare som arbetar tillsammans för ett enklare och tryggare företagande. Regeringen har gett oss flera viktiga uppdrag inom digitalisering och brottsförebyggande arbete. Vill du vara med?Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Är du en erfaren specialist som vill bidra till en säker och stabil IT-miljö samtidigt som du utvecklas i din yrkesroll? Vill du arbeta i en samhällsviktig verksamhet där din tekniska kompetens verkligen gör skillnad? Då kan det här vara rätt tjänst för dig.
Din roll
Vi söker nu en Windows server-specialist inom Microsofts serverplattformar till vårt team på enheten it-produktion. Här arbetar vi med att säkerställa att Bolagsverkets it-miljö är tillgänglig, stabil och säker varje dag.
Du blir en del av ett team på fem medarbetare som tillsammans förvaltar och vidareutvecklar Bolagsverkets Microsoftmiljö. Tyngdpunkten i tjänsten ligger på serverplattformen (Microsoft Server 2019/2022/2025), men du kommer även att arbeta nära kollegor som ansvarar för klientplattformen (Windows 11) då vi jobbar som ett team över hela produktportföljen.
I uppdraget ingår att förvalta och vidareutveckla våra plattformar vilket ställer höga krav på säkerhet, stabilitet och noggrannhet i arbetet vi utför.Arbetsuppgifter
• förvaltning och vidareutveckling av serverplattformar (Microsoft Server 2019/2022/2025)
• planering och genomförande av uppgraderingar och migreringar
• incidenthantering, felsökning och proaktiv optimering
• automatisering av deployment och livscykelhantering
• patchhantering säkerställa att servrar alltid är uppdaterade och skyddade
• Active Directory-administration användarhantering, grupppolicyer och rättighetsstyrning
• nyutveckling, vidareutveckling och livscykelhantering av tekniska IT-komponenter
• uppsättning och utvärdering av teknikkomponenter och produkter
• installation av windows-servrar - VRA används för att deploya maskiner i vår VmWare-miljö
• SCCM (Microsoft Endpoint Configuration Manager) är vår centrala plattform för att hantera patchning och distribution av applikationer i hela miljön.
Vi erbjuder
Du får arbeta i en samhällsviktig verksamhet där it-miljön är central för verksamhetens tillgänglighet, säkerhet och stabilitet. Tjänsten erbjuder tekniskt utmanande arbetsuppgifter och du får vara delaktig i arbetet med att möta ökade krav på säkerhetsskydd, delta i teknikutvärdering och driva förbättringar i takt med förändrade behov. Hos oss finns möjlighet att kombinera djup teknisk kompetens med strategiskt arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
• relevant akademisk utbildning inom it-området eller annan utbildning /erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
• aktuell erfarenhet av samt djup kunskap om Microsoft Windows Server
• aktuell erfarenhet av samt god kunskap om Powershell
• aktuell erfarenhet av samt grundläggande kunskap om Microsoft Active Directory
Du behöver kunna uttrycka dig obehindrat på svenska, både muntligt och skriftligt, samt ha goda kunskaper i engelska.
Det är meriterande om du även har:
• aktuell erfarenhet av Microsoft Endpoint Configuration Manager
• aktuell erfarenhet av samt kunskap om VMware ESXi / Vcenter
• aktuell erfarenhet av samt kunskap om Vmware Aria Automation
• aktuell erfarenhet av samt kunskap om Microsoft Certificate Authority (CA)
För att trivas hos oss och i rollen tror vi att du är
• analytisk och strukturerad
• samarbetsinriktad och lösningsfokuserad; en lagspelare som gärna delar kunskap och bygger goda relationer
• nyfiken, lärande och utvecklingsdriven
• nytänkande och lösningsinriktad
Låter det intressant?
Välkommen med din ansökan! Vi hanterar ansökningar löpande, så vänta inte med att söka.
ÖVRIGT
Bifoga CV och personligt brev
Bifoga endast CV i din ansökan.
Placeringsort Sundsvall.
Bolagsverkets medarbetare sitter tillsammans i fina lokaler vid hamnen i centrala Sundsvall. Att vi sitter tillsammans gör att vi får ett smidigt samarbete i vardagen.
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte registrera ansökan i rekryteringssystemet. Kontakta istället den rekryterande chefen för att lämna in din ansökan på annat sätt. Du hittar kontaktuppgifterna i annonsen. Du behöver då ange tydligt på din ansökan att du har skyddade personuppgifter. Det är endast om du har skyddade personuppgifter som din ansökan kan undantas från att bli offentlig handling.
Bakgrundskontroll av våra slutkandidater via vårt externa rekryteringsstöd ingår som en del i vår rekryteringsprocess. Genomförd och godkänd bakgrundskontroll är en förutsättning för anställning hos Bolagsverket. För vissa tjänster förekommer säkerhetsprövning.
På Bolagsverket vill vi ge våra medarbetare goda förutsättningar att göra ett bra jobb, trivas på jobbet och må bra. Vi satsar på arbetshälsa för att öka hälsomedvetandet och ge alla möjlighet till ett aktivt och regelbundet deltagande i hälsofrämjande aktiviteter på arbetsplatsen. Vi erbjuder dessutom friskvårdsbidrag, friskvårdstimme samt har massage och gym i våra egna lokaler.
Vi kommer att rekrytera nya kollegor inom flera områden. Här kan du läsa mer om vilka tjänster vi kommer söka:https://bolagsverket.se/jobbamedoss/ledigajobb/nyauppdragnyakollegorvillduvaramed.5826.html Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AD 3814:2/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bolagsverket
(org.nr 202100-5489), https://bolagsverket.se/jobbamedoss.5046.html Arbetsplats
Bolagsverket, It-avdelningen Kontakt
Sektionschef
Sara Hansell sara.hansell@bolagsverket.se 070-233 58 07 Jobbnummer
9695828