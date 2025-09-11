Windows Infrastrukturspecialist
Vill du arbeta i en central roll där du får kombinera teknisk expertis med utveckling och innovation? Vi söker en Windows Infrastrukturspecialist med erfarenhet av att arbeta i hybridmiljöer och ett särskilt intresse för Microsoft Azure.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med drift, support och utveckling av komplexa IT-miljöer - från klassiska on-prem-lösningar till moderna moln- och hybridlösningar. Du blir en nyckelspelare i våra kunduppdrag och bidrar både i den dagliga driften och i projekt som driver utvecklingen framåt.
Om rollenI rollen som Windows Infrastrukturspecialist ansvarar du för att:
Säkerställa en stabil och säker drift av hela IT-infrastrukturen.
Arbeta med planering, implementation och optimering av hybridmiljöer med fokus på Azure.
Integrera molntjänster med befintlig infrastruktur.
Delta i och ibland leda IT-projekt för att införa nya lösningar.
Du får en varierad vardag där du kombinerar problemlösning, förbättringsarbete och långsiktigt strategiskt tänk.
Vi söker dig som har: Erfarenhet av drift och underhåll av komplexa IT-miljöer.
Goda kunskaper i Microsoft-miljöer, både server och klient.
Erfarenhet av att arbeta i hybridmiljöer, med viss erfarenhet av Microsoft Azure (t.ex. virtuella maskiner, nätverk, lagring eller säkerhetslösningar) och vilja att utvecklas mer inom området.
Kunskaper i Microsoft 365, inklusive Entra ID och Intune.
Erfarenhet av VMware och integration med Azure.
Grundläggande nätverkskunskaper.
Gott IT-säkerhetstänk och vana att arbeta med säkerhetsaspekter i infrastrukturen.
Goda kunskaper i PowerShell.
Vi ser det också som en fördel om du är van att delta i IT-projekt och kan arbeta strukturerat med både ITIL och agila metoder. Rollen kräver att du uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska, i tal och skrift.
Meriterande är om du har: Relevanta certifieringar eller genomförda kurser.
Nätverkskunskap motsvarande Cisco CCNA.
Start: Omgående start med hänsyn till uppsägningstid. Uppdraget är på heltid och är tillsvidare
Placeringsort: Stockholm
Ansökan: Intervjuer sker löpande och tillsättning sker vid rätt match
Vad vi står för: Vi på Camai erbjuder ett av marknadens branschledande anställningsvillkor med stor frihet som ledord. Vi drivs av att hitta det bästa uppdraget för våra medarbetare. Det roligaste som finns är att hitta en perfekt matchning mellan konsult och kund. Vi vet att alla har ett drömarbete, och vi är ett tight entreprenörsdrivet team som arbetar för att se till att du tycker att det är roligt att gå till jobbet, varje dag. Vi tror att kompetenta människor dras till varandra och vill jobba med likasinnade i spännande kunduppdrag.
Vi har en av marknadens mest förmånliga ersättningsmodell anpassad för en modern konsultorganisation med mycket frihet. Vi har helt enkelt kul tillsammans!
Varför ska du välja oss? Med många års erfarenhet i konsultbranschen har vi valt våra tre värdeord med omsorg; kommunikation, ambition och balans. För att lyckas tror vi att våra medarbetare får vara med och forma sitt arbete efter prioriteringar och intresse i livet. Med din ambition och rätt verktyg från oss ser vi till att du utvecklas och samtidigt belönas på vägen.
