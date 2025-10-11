Win-back säljare inom försäkring till Lendo
Bli en del av Lendos nysatsning - Vi söker en win-back säljare inom försäkring till winback-teamet! Här kommer du att spela en central roll i att förstå kundernas behov, adressera deras bekymmer och skapa lösningar som gör att de vill stanna kvar. Då teamet är nystartat finns det stora möjligheter att få vara med att forma processer, rutiner och vara med att bygga kultur! Sök idag, urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
Som win-back säljare/handläggare inom försäkring kommer du att spela en avgörande roll i att återknyta kontakten med Lendos kunder. Du kommer främst att hantera inkommande samtal från kunder som valt att säga upp sin försäkring. Här är målet att förstå kundens behov, förklara försäkringens värde och vinna tillbaka kunden - så kallad win-back. Under vissa perioder i månaden, när inflödet av samtal är lägre, arbetar du även med utgående samtal. Då kontaktar du kunder proaktivt via färdiga ringlistor som Lendo tillhandahåller, exempelvis för att hjälpa dem att ändra betalsätt eller återaktivera en försäkring.
Du blir en del av Lendos nya satsning inom försäkringsaffären och arbetar i ett team med två andra kollegor. Teamet är energifyllt och erbjuder stora möjligheter att påverka, utvecklas och vara med och forma både arbetssätt och kultur i en miljö som präglas av driv, samarbete och resultatfokus.
Lendo erbjuder:
Schyssta villkor - för bra jobb ska löna sig.
En dynamisk och utvecklande arbetsplats med goda karriärmöjligheter.
Gedigen introduktion och kontinuerlig coachning.
En arbetsplats med AW:s, memes i Slack och kollegor som faktiskt gillar varandra.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-10-11Dina arbetsuppgifter
Dina främsta arbetsuppgifter kommer vara:
Prata med kunder som funderar på att säga upp sin försäkring och hjälpa dem att inse varför det faktiskt är en bra idé att stanna kvar, samt ringa ut för att hjälpa Lendos kunder att exempelvis ändra betalsätt eller hjälpa dem i andra processer. På så sätt gör du det enklare för kunden samtidigt som Lendo stärker försäkringsaffären.
Lyssna, förstå och hitta lösningar - ingen gillar en pushig säljare, men alla gillar någon som faktiskt bryr sig.
Vara en del av ett nytt, taggat team där de hjälps åt och har kul på jobbet.
Du har hög telefonaktivitet - varje samtal är en möjlighet att skapa värde för kunden.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad gymnasieexamen.
• Har erfarenhet av försäljning via telefon, gärna att du har jobbat inom win-back tidigare.
• Är kommunikativ, strukturerad och trivs i en tempofylld arbetsmiljö med hög aktivitet. Du kommer att ha telefonen som ditt främsta arbetsverktyg så du behöver känna dig van med att ha många kundsamtal per dag.
• Talar och skriver flytande på svenska och behärskar engelska väl.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Är uthållig, energisk och initiativtagande.
• Är tävlingsinriktad och triggas av att nå och överträffa säljmål.
• Har en naturlig förmåga att skapa relationer och bygga förtroende över telefon.
• Drivs av att hitta säljmöjligheter och omvandla dem till konkreta resultat.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
OBS: Lendo tillämpar bakgrundskontroller inför kontraktskrivning.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om Lendo HÄR. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
