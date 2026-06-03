Whyte Sweden AB Söker Frisör
Whyte Sweden AB / Hälsojobb / Malmö Visa alla hälsojobb i Malmö
2026-06-03
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
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Vi söker kreativa och serviceinriktade frisörer till vår japansk inspirerade frisörsalong i centrala Malmö.
Japanska produkter och tjänster blir allt mer populära världen över. Japan är känd för sin precision, noggrannhet och exceptionella kvalitet inom hårklippning och service. Vi vill introducera dessa unika tekniker och denna kvalitativ service i Sverige.
Arbetsuppgifterna inkluderar både dam- och herrklippningar samt kemiska behandlingar såsom färg, slingor och permanent.
Kunskap om japanska hårtekniker eller utbildning i japansk klippning är meriterande. Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö, en växande kundkrets samt möjlighet till utveckling och inflytande inom den svenska frisörbranschen.Publiceringsdatum2026-06-03Kvalifikationer
- Utbildning och/eller erfarenhet som frisör (erfarenhet av japansk klippteknik är ett plus)
- Noggrann, social och tycker om att arbeta med människor
- Stort intresse för hår, färg och form
- Språk: Svenska eller engelska
Vi erbjuder både heltid och deltidstjänster.
Skicka din ansökan senast den 31 december 2025 via e-post till:whyte.malmo@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
E-post: whyte.malmo@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Whyte Sweden AB
(org.nr 559467-9002)
Lilla Varsgatan 24 (visa karta
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211 75 MALMÖ Jobbnummer
9944622