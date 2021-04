White & Case söker ambitiös och kommunikativ juristassistent - Jurek Rekrytering & Bemanning AB - Administratörsjobb i Stockholm

Jurek Rekrytering & Bemanning AB / Administratörsjobb / Stockholm2021-04-14Jurek Rekrytering & Bemanning erbjuder ett komplett utbud av bemannings- och rekryteringstjänster. Vi rekryterar och hyr ut alltifrån studenter till yrkesverksamma akademiker med mångårig erfarenhet och specialistkompetens. Våra uppdrag är främst inom juridik, ekonomi, HR, marknad och administration.Har du några års erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter och trivs bäst i en internationell, tempofylld och dynamisk miljö? Har du ett starkt personligt driv, god prioriteringsförmåga och en naturlig fallenhet för service? Vill du bli en del av en global affärsjuridisk advokatbyrå som också är en av världens största leverantörer av pro bono-arbeten? Läs då vidare om rollen som juristassistent hos White & Case!2021-04-14White & Case söker nu en juristassistent till Private Equity-teamet i Stockholm. Som juristassistent på byrån förväntas du på bästa sätt assistera jurister och delägare i deras dagliga arbete. Arbetet kommer att innebära kommunikation med andra kontor inom White & Case globala nätverk samt med klienter, domstolar och myndigheter.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:* Förbereda material inför möten* Hantera stora mängder dokument* Kopiering och indexering* Korrekturläsning* Redigering av text* Genomgång av fakturor och bokningar av olika slag* Registrering och hantering av nya ärendenVem är du?Till denna tjänst söker vi dig som har en gymnasieexamen och minst några års erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter. Har du tidigare erfarenhet av byråverksamhet så är det meriterande men inget krav.Som person har du ett starkt personligt driv, högt engagemang och trivs med att arbeta självständigt utifrån övergripande instruktioner. Du är kommunikativ och kommunicerar flytande i tal och skrift på både svenska och engelska, då byråns verksamhet är utpräglat internationell.Du är van att arbeta i ett högt tempo och att hantera många uppgifter parallellt, där du har en förmåga att vara snabb och kunna prioritera ditt arbete. Det ligger naturligt för dig att ta ansvar och ditt arbetssätt är strukturerat och detaljorienterat. Du är inte rädd för att flagga när du behöver hjälp och har goda kunskaper i Office-paketet.Du erbjudsEn spännande tjänst på en internationell advokatbyrå i framkant. Stockholmskontoret är beläget i vackra lokaler nära Stureplan. Det är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning och förväntat startdatum är i maj 2021 eller enligt överenskommelse.I denna rekrytering samarbetar White & Case med Jurek. Är du intresserad så är du välkommen att söka genom att skicka in ett personligt brev och ditt CV (på engelska). För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Angeliqa Haapanen på angeliqa.haapanen@jurek.se Vi går igenom ansökningar och intervjuar löpande - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!Om White & CaseSedan starten i New York 1901 har vi expanderat internationellt och etablerat 44 kontor i 30 länder. Många av våra klienter är multinationella organisationer med komplexa behov som kräver engagemang från flera av våra kontor samtidigt. Det betyder att vi arbetar i en dynamisk miljö med kollegor från hela världen och har gedigen erfarenhet av internationell affärsjuridik. Våra specialistområden på Stockholmskontoret inkluderar M&A/Corporate, M&A/Private Equity, Capital Markets, Dept Finance och Disputes.White & Case har sedan starten varit en pionjär i branschen. Vi var den första amerikanska advokatbyrån som etablerade sig i Europa, den första internationella advokatbyrån som etablerades i Sverige för över 35 år sedan och för några år sedan var vi den första internationella advokatbyrån som öppnade ett kontor i Sydafrika. Vi är också en av världens största leverantörer av pro bono-arbete och vi medverkar varje år i olika projekt som bidrar till samhällets utveckling. Idag arbetar ca 115 personer varav ca 65 jurister på vårt Stockholmskontor.Sökord: Juristassistent, Assistant, Assistent, Legal Assistant, Service, Administration, Juridik, Handläggare, Domstolshandläggare, Advokatsekreterare, Koordinator, Administratör, Administrativ Assistent.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-14Jurek Rekrytering & Bemanning AB5692280