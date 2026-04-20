Wettersol söker en VS-montör

Wettersol AB / VVS-jobb / Jönköping
2026-04-20


Är du en VS-montör som vill mer än bara "göra jobbet"? Vill du vara med och skapa smarta energilösningar som faktiskt gör skillnad - både för kunden och klimatet?
Vi på Wettersol växer och söker nu en VS-montörer som vill ta nästa steg i karriären. Hos oss får du mer än bara ett jobb - du får utvecklas i din roll och ta större ansvar över tid. Du kliver dessutom in i ett sammansvetsat team där trivsel och gemenskap står i fokus.

Vilka är vi?
Wettersol är ett av Sveriges starkaste varumärken inom förnybar energi. Vi hjälper privatpersoner och företag att sänka sina energikostnader genom smarta helhetslösningar - solceller, batterier, värmesystem och AI-styrning. Hos oss handlar det inte bara om installation. Vi bygger framtidens energisystem.

Om tjänsten
Som VS-montör hos oss arbetar du med installation och optimering av värmesystem, främst kopplat till värmepumpar och energieffektiva lösningar.
Du kommer bland annat att:
Installera värmepumpar och genomföra konverteringar.
Arbeta med rördragning, inkoppling, injustering och service.
Säkerställa hög kvalitet i varje installation.
Vara en viktig del i att leverera en helhetslösning till kunden.
Jobba nära både kollegor och kund, vilket gör din roll central i hela leveransen.

Vi söker dig som:
Är utbildad VS-montör.
Har B-körkort.
Har några års erfarenhet inom VS-yrket
Van vid självständigt arbete och kundkontakt.
Meriterande att du har kylcerifikat.

Ansök: Skicka in din ansökan till jobb@wettersol.se. Märk ditt mail med: VS-montör

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wettersol AB (org.nr 559152-0415)
Tallvägen 4 (visa karta)
564 35  BANKERYD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9864960

