Wellnessvärd till ny studio i Mariestad
2026-04-10
Vi öppnar nu Min Vän Wellness Massage - en ny studio i Mariestad med fokus på RF-behandlingar, wellnessmassage och recovery.
Vi söker nu en wellnessmedarbetare ,RF- och wellnessvärd som vill vara med från början och hjälpa oss bygga en lugn, personlig och professionell behandlingsstudio.

Om tjänsten
Det här är en roll för dig som vill kombinera behandling, service och ansvar i en mindre verksamhet. Du blir den person som sätter tonen i studion och skapar förtroende hos gästerna.Dina arbetsuppgifter
utföra RF-behandlingar enligt utbildning och fastställda rutiner
utföra wellnessmassage och recoverybehandlingar
ta emot gäster och guida dem genom besöket
samarbeta med hotellreceptionen kring bokningar och dagsplanering
säkerställa att behandlingsrum, utrustning, textilier och produkter är i ordning
arbeta med hygienrutiner, dokumentation och daglig drift
bidra till försäljning av paket, presentkort och produkter
Vi söker dig som
har ett stort intresse för välmående, behandling och service
är trygg, lugn och professionell i kundmötet
gärna har erfarenhet från RF, hudvård, massage, spa eller liknande
är noggrann och vill arbeta med tydliga rutiner
trivs med att ta ansvar i en mindre verksamhet
Meriterande
tidigare erfarenhet av behandlingsarbete
vana att arbeta med bokningar och kundflöden
erfarenhet från hotell, salong eller klinik
Vi erbjuder
möjlighet att vara med och bygga upp ett nytt koncept från start
intern utbildning och tydliga rutiner
nära samarbete med hotell och restaurang
en roll där du får kombinera behandling och service
Omfattning
Deltid till start, cirka 50-85 %
Placering
Mariestad, Stockholmsvägen 2Så ansöker du
Skicka CV och en kort presentation till:jobb@hotelvanerport.se
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
