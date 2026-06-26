Weber Riksten söker Maskinoperatör (kopia)
Saint-Gobain Sweden AB / Maskinoperatörsjobb / Botkyrka Visa alla maskinoperatörsjobb i Botkyrka
2026-06-26
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Om Weber We care about building better for people and the planet . Weber designar, tillverkar och marknadsför produkter och lösningar inom puts, fasad, golvavjämning, plattsättning och betong. Lösningar som ger hållbarhet och prestanda. Weber tillgodoser behoven hos de som bygger och de som tillbringar tid i byggnader och vänder sig samtidigt till en mängd olika marknader inom byggnation och renovering. En del av Saint-Gobain Tillsammans med Dalapro, Gyproc och Isover ingår Weber i Saint-Gobain Sweden AB som är en del av koncernen Saint-Gobain – med 360 års erfarenhet av material och byggnadslösningar med hög innovationsgrad. Hos oss blir du en del av en inkluderande arbetskultur som präglas av respekt och mångfald. Vi tillhör Byggnadsämnesförbundet och har kollektivavtal med IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Alla varumärken inom Saint-Gobain styrs av ett gemensamt syfte: "MAKING THE WORLD A BETTER HOME".
Vi är en ledande tillverkare inom betongindustrin och ingår i Saint-Gobain koncernen som är världens största tillverkare av byggnadsmaterial.Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta som maskinoperatör vid Weber Riksten. Tjänsten är en visstidsanställning minst med start så fort som möjligt.
Du kommer ingå i ett team, som är fördelade på två -skift med stort eget ansvar och självständighet. Arbetsuppgifterna kommer att bestå av tillverkning av betongprodukter.
För att trivas bäst i rollen har du en gedigen förståelse för maskiner samt har ett tekniskt intresse.
Som maskinoperatör ansvarar du för att driva och övervaka maskiner i produktionen. Du utför även materialpåfyllning, kvalitetskontroller och dokumenterar arbetet enligt rutiner
Meriterande om du har arbetat inom industri alt. lager tidigare.
I din roll som Maskinoperatör rapporterar du till Produktionschef. Tjänsten är placerad på vår enhet i Riksten utanför Tullinge och arbetstiden är förlagd till tvåskift, måndag till fredag.
Då kommunala transportmedel saknas till arbetsplatsen så behöver du kunna ta dig hit på annat sätt. Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 26 juli. Vi går igenom ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saint-Gobain Sweden AB
(org.nr 556241-2592)
Pålamalmsvägen 60 (visa karta
)
146 33 TULLINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Weber Kontakt
Rekryterare
Fredrik Malmgren fredrik.malmgren@saint-gobain.com 0739882690 Jobbnummer
9980282