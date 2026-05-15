Webbutvecklare till internationellt bolag
Vill du arbeta i en bred och varierad roll där webbutveckling, användarupplevelse och digital utveckling står i fokus? Nu söker vi en webbutvecklare till ett internationellt företag med stark digital närvaro och välkända webbplattformar. Här får du möjlighet att arbeta nära både verksamhet och marknad i en roll där teknik och användarupplevelse går hand i hand.
Om rollen
Som webbutvecklare blir du en viktig del av företagets marknadsteam. Du arbetar med vidareutveckling, underhåll och optimering av företagets webbplatser och digitala lösningar.
Rollen passar dig som trivs i gränslandet mellan teknik, webb och användarupplevelse. Du kommer att arbeta med både utveckling och förbättring av innehåll, funktionalitet och digital synlighet.
I rollen ansvarar du för att vidareutveckla och underhålla företagets webbplatser och digitala plattformar, främst i WordPressmiljö. Du arbetar löpande med att förbättra funktionalitet, användarupplevelse, prestanda och tillgänglighet för att säkerställa moderna och användarvänliga webbupplevelser.
Du kommer även att arbeta med teknisk webboptimering och SEO samt samarbeta nära marknad, kommunikation och externa leverantörer kring digital utveckling och förbättringsinitiativ. Rollen innebär en kombination av tekniskt arbete, webbpublicering och kontinuerlig utveckling av företagets digitala närvaro.
Vi söker dig som harEftergymnasial utbildning inom relevant område
Några års erfarenhet av webbutveckling eller liknande roll
Erfarenhet av WordPress och CMS-baserade webbplatser
Goda kunskaper i HTML, CSS och JavaScript
Mycekt god svenska och engelska i tal och skrift
Vi söker dig som är självgående, lösningsorienterad och trivs med att ta ansvar för ditt arbete. Du har ett strukturerat arbetssätt och ett öga för kvalitet, samtidigt som du är flexibel och tycker om att arbeta i en föränderlig digital miljö. Rollen innebär många kontaktytor, därför är det viktigt att du är kommunikativ, samarbetsinriktad och trivs med att arbeta nära både verksamhet och kollegor från olika delar av organisationen. Vi tror också att du har ett genuint intresse för webb, användarupplevelse och digital utveckling samt drivs av att förbättra och utveckla moderna webblösningar.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Stockholm
Rekryteringsansvarig: Anna Persson
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från kunden och vår sida är att du efter en tid blir direktanställd hos kunden.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
9910584