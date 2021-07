Webbutvecklare till dinafastigheter fastighetssystem - Fastighet & IT Kompetens Sverige AB - Elektronikjobb i Härryda

Fastighet & IT Kompetens Sverige AB / Elektronikjobb / Härryda2021-07-07Vi söker dig som brinner för webbutveckling. Ta chansen att i en spännande roll med helhetsansvar utveckla användarvänliga webbapplikationer som integreras med våra fastighetssystem.Din roll som webbutvecklare på dinafastigheterRollen innebär helhetsansvar för utveckling av befintliga webbapplikationer, nya produkter samt integrationer. Du ansvarar för genomförandet från idé till färdig produkt och arbetar med både backend och frontend. Bland våra egenutvecklade webbapplikationer finns bland annat boendeportal, mobil besiktning, webbfelanmälan och mobil info.Du kommer även hjälpa vår supportorganisation med backend ärenden. Du arbetar självständigt men ingår även i ett team där vi hjälps åt och utbyter erfarenheter. Du kommer in i ett spännande skede till ett företag i tillväxt och med nya produktlanseringar på gång.Dina erfarenheterFör att lyckas med uppgiften ser vi att du har några års erfarenhet av webbutveckling med kunskaper i C#, MS Visual Studio, .Net Core, MS SQL. Du är en problemlösare som jobbar strukturerat och självständigt och ansvarar för att planera och färdigställa dina projekt. Vi ser gärna att du har jobbat några år med utveckling i C# och använder de senaste teknikerna för att uppnå användarvänliga gränssnitt. Du drivs av en vilja att göra användarvänliga och moderna webbapplikationer som förenklar kunders vardag.Om dinafastigheterUtifrån vårt kontor i Mölnlycke hanterar vi all systemutveckling, support och försäljning av fastighetssystemet dinafastigheter. Vårt fokus har sedan starten varit att utveckla användarvänliga fastighetssystem. Vi har idag tre fastighetssystem, egenutvecklade webbapplikationer samt direktintegrationer till ledande ekonomisystem som Fortnox och Visma. Detta gör att vi kan erbjuda våra kunder en helhetslösning för hela deras förvaltning. Våra kunder består av fastighetsägare, förvaltare och bostadsrättsföreningar.Du kommer till en mindre organisation med korta beslutsvägar där du blir en viktig del i företagets fortsatta tillväxtambitioner.Vill du ta dig an den spännande utmaningen att vidareutveckla våra webbapplikationer? Gillar du en roll med helhetsansvar där du har möjlighet att vara med och påverka? Då har vi rollen för dig! Skriv några rader om dig själv och varför du skulle passa för rollen och sänd till jobb@dinafastigheter.se Bifoga även CV i din ansökan.KunskaperKrav: Erfarenhet av C#, MS Visual Studio, .Net Core och MS SQLMeriterande: Jquery mobile, Javascript, CSS och grundläggande serveradministration.Erfarenhet från Fastighetssystem och/eller affärssystem är meriterande men ej ett krav.Svenska i tal och skrift.ArbetsplatsVårt kontor ligger på Boråsvägen 5 i Mölnlycke utanför Göteborg. Efter sommaren flyttar vi in i nya lokaler tvärs över gatan där vi kommer förfoga över ett helt våningsplan.Svenska i tal och skrift.#jobbjustnu2021-07-07Sista dag att ansöka är 2021-08-22Fastighet & IT Kompetens Sverige ABBoråsvägen 543531 Mölnlycke5850695