Webbutvecklare (tidsbegränsad anställning) - Stockholms Universitet - Elektronikjobb i Stockholm

Stockholms Universitet / Elektronikjobb / Stockholm2021-07-06vid Institutionen för data- och systemvetenskap. Sista dag att ansöka är 2021-07-31.Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) är en av de största institutionerna vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet. DSV är också Sveriges äldsta och största institution inom IT. Här bedriver vi spännande forsknings- och utvecklingsprojekt som bidrar till att forma framtidens utbildningsmiljö. Institutionen finns vid campus Kista och har ca 190 anställda och ca 5 000 studenter.2021-07-06DSV söker en webbutvecklare för ett internt projekt under 2021. Målet är att ta fram ett webb-baserat stöd för studenter och lärare inom ett existerande Moodle-baserat system. Syftet är att underlätta lärande om utformning av designvetenskapliga projekt. Vi har idag en person som ansvarar för utveckling, administration och underhåll för Moodle-systemet. Tanken med den här befattningen är att utöka vår kapacitet för utveckling av ny funktionalitet.Exempel på arbetsuppgifter:Utveckla plugins/features för ovan nämnda stödsystem i Moodle.Delta i några referensgruppmöten (med lärare och studenter)Utforma prototyper tillsammans för att involvera användare i designprocessenKvalifikationerMycket god programmeringsförmåga.Erfarenhet av att utveckla Moodle.God logisk och analytisk förmåga.Minst två års erfarenhet av webbutveckling med PHP, HTML, CSS och javascript.Minst två års erfarenhet av relationsdatabaser och PostgreSQLGoda Git-kunskaper.Goda kunskaper inom objektorienterad programmering samt MVC-modellen.Kunna arbeta självständigt.MeriterandeErfarenhet av att jobba med open source-projektErfarenhet av webbutveckling med content management system.Erfarenhet av PHP7.Ha bidragit till open source-projekt.AnställningsvillkorAnställningen avser fem månader heltid (augusti-december) under 2021. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde snarast.Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.Närmare information om anställningen lämnas av projektledaren, Thomas Westin, thomasw@dsv.su.se Fackliga företrädareIngrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se , Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se , samt seko@seko.su.se (SEKO).Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.Välkommen med din ansökan!Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratMånadslönSista dag att ansöka är 2021-07-31Stockholms Universitet5850558