Webbutvecklare på konsultbasis till Searchminds
Searchminds är en digital marknadsföringsbyrå i Kalmar som hjälper företag växa genom SEO, betald annonsering och webbutveckling. Vi har en fast anställd webbutvecklare, men när inflödet av projekt ökar behöver vi en extra kraft som kan kliva in och driva uppdrag själv från start till mål. Nu söker vi dig som vill finnas tillgänglig vid behov - som frilansande konsult eller i en flexibel anställningsform.
Om rollen
Som webbutvecklarkonsult hos oss tar du hela ansvaret för de projekt du blir tilldelad. Det innebär allt från första kundmötet till lansering - design, utveckling, kvalitetssäkring och överlämning. Du arbetar självständigt men har alltid stöd av vårt team när du behöver bolla idéer eller få en andra åsikt.
Bygga och utveckla webbplatser i WordPress och Shopify
Skapa snygga, moderna och konverterande designer - ofta i Figma eller direkt i plattformen
Projektleda uppdrag självständigt: tidplan, kommunikation och leverans
Ha löpande kundkontakt under projektens gång - avstämningar, ändringar och utbildning
Säkerställa prestanda, SEO-grunder och responsivitet på alla sajter du bygger
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet av webbutveckling i WordPress och Shopify
Har designöga och kan leverera sajter som både ser bra ut och fungerar bra
Är självgående, strukturerad och van att driva egna projekt från A till Ö
Är trygg i kundkontakt - kan förklara tekniska lösningar på ett begripligt sätt
Kommunicerar obehindrat på svenska i både tal och skrift
Kan visa upp en portfolio med tidigare webbplatser du byggt
Meriterande
Erfarenhet av Figma, Elementor, Bricks eller liknande verktyg
Kunskap inom teknisk SEO, Core Web Vitals och sidhastighet
Erfarenhet av e-handel och konverteringsoptimering
Grundläggande kunskap i HTML, CSS och JavaScript för egna anpassningar
Vad vi erbjuder
Ett flexibelt samarbete där du plockas in när vi har hög beläggning. Vi är öppna för både F-skatt/eget bolag och tidsbegränsad anställning - vi anpassar oss efter dig. Arbetet sker i en hybridform där du är delvis på vårt kontor i Kalmar och delvis på distans. Matchar vi varandra bra finns goda möjligheter att utöka samarbetet över tid.Så ansöker du
Skicka ditt CV, personligt brev och portfolio med webbsidor du tidigare har byggt till:mikael@searchminds.se
Urval sker löpande - skicka in din ansökan så snart du kan. Har du frågor om rollen är du välkommen att höra av dig till samma adress.
Omfattning och villkor
Placering: Kalmar (hybrid - delvis på kontoret, delvis distans)
Omfattning: Vid behov / per uppdrag
Anställningsform: Öppet för både F-skatt och anställning
Tillträde: Omgående / enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-06-02
E-post: mikael@searchminds.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Searchminds Group AB
(org.nr 559023-3697)
Södra Långgatan 48 (visa karta
)
392 31 KALMAR Jobbnummer
