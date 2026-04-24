Webbutvecklare med intresse för stadsutveckling
Göteborgs kommun / GIS-jobb / Göteborg Visa alla gis-jobb i Göteborg
2026-04-24
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
GIS-enheten inom Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för distribution av kartor och geodata samt utför tjänster inom visualisering, geodata och GIS (geografiska informationssystem) till den egna förvaltningen, staden och externa kunder. Vi förvaltar och utvecklar tjänster, leveransfunktioner och applikationer för hantering och visning av geografisk information och bidrar därmed till att ge förutsättningar för att effektivisera kommunens olika verksamheter samt ge dem underlag för att fatta strategiskt viktiga beslut.
Vi söker nu en erfaren och engagerad webbutvecklare som kommer delta i ett agilt team för att utveckla våra webbaserade kart- och 3D-applikationer. I rollen ingår att ha löpande dialog med centrala IT-funktioner, säkerställa att våra webbapplikationer utvecklas på ett hållbart sätt samt att vara rådgivande i webbtekniskt strategiska frågor.
Göteborgs stad deltar i ett öppen källkodsprojekt där flera kommuner och organisationer tillsammans utvecklar en webbaserad kartprodukt, Hajk, som används för stadens interna och externa webbkartor. Du kommer att ingå i detta nätverk tillsammans med utvecklare hos medverkande parter. Det är ett arbete som sker i nära samverkan både för att utveckla Hajkprodukten inom hajksamarbetet och med kollegor inom enheten för att tekniskt samordna enhetens erbjudande av webbkartor till kunder inom Göteborgs stad.
Som en av 100 utvalda städer i Europa ska Göteborg visa vägen mot ett klimatneutralt samhälle. En digital tvilling av Göteborg tas fram för att möta dessa utmaningar och Stadsbyggnadsförvaltningens Geodata- och lantmäteriavdelning leder arbetet. Denna unika plattform, som vi kallar Virtuella Göteborg, kan hjälpa staden i dess utveckling mot ett mer hållbart samhälle och förbättra stadens planering och förvaltning. Parallellt med arbetet att ta fram Virtuella Göteborg utreds tekniker för att sprida denna i 3D webbtillämpningar. Här kan du som webbutvecklare spela en viktig roll i utvecklingsarbetet.
Vi erbjuder ett intressant och processorienterat arbetssätt med bra gemenskap. Som medarbetare har du stor frihet under ansvar. Din personliga utveckling och verksamhetens utveckling går hand i hand. Vi tror på att använda individens drivkrafter i lagarbete för att tillsammans nå ett bra resultat. Därför är det mycket viktigt med en öppen kommunikation och en flexibel arbetsmiljö där arbetsuppgifterna inte är alltför bundna till en person.Kvalifikationer
Du är universitets- eller högskoleutbildad med två möjliga ingångar. Antingen med inriktning data/IT alternativt som GIS-ingenjör med primärt intresse för webbteknik och webbutveckling. Du har hög kompetens inom webbutveckling, med minst tre års arbetslivserfarenhet inom detta område. Då arbetsuppgifterna innebär skriftliga och muntliga kontakter krävs goda kunskaper i svenska språket.
Erfarenhet från en eller flera av nedanstående områden är meriterande:
OpenLayers
React
MaterialUI
Cesium
Kubernetes/OpenShift
Utveckling av öppen källkodsprodukter
GIS/Geodata
Vi söker dig som är driven och ansvarstagande med förmåga att både ta initiativ och följa dina uppgifter hela vägen i mål. Du arbetar självständigt, fattar beslut inom ditt uppdrag och driver arbetet framåt. Samtidigt värnar du om dem vi är till för och tar ansvar för både dina egna och gruppens resultat.
Du är utvecklingsorienterad och motiveras av att lära nytt, hitta lösningar och bidra med idéer som förbättrar verksamheten. Genom aktiv omvärldsbevakning och reflektion håller du dig uppdaterad inom ditt område och ser vad som behöver utvecklas.Övrig information
Just nu renoveras vår arbetsplats på Köpmansgatan 20, där alla stadsutvecklande förvaltningar kommer samlas. De nya lokalerna beräknas vara klara augusti 2026.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Inför din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id/personbevis utfärdat av Skatteverket och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.Om företaget
Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att driva och samordna den fysiska planeringen av Göteborg.
Vi skapar en hållbar stad genom vårt ansvar för strategisk planering, detaljplanering, lantmäteri, bygglovhantering, tillsyn och tillhandahållande av geografiska data.
Stadsbyggnadsförvaltningen är en del av Göteborgs Stads stadsutvecklande förvaltningar. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355)
Göteborgs Stad
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Stadsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Anders Almroth, SACO anders.almroth@stadsbyggnad.goteborg.se 031-3681634
9873087