Webbutvecklare Mattssons
Purple Rekrytering & Interim AB / Datajobb / Gislaved Visa alla datajobb i Gislaved
2026-07-08
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Vill du vara med och utveckla framtidens digitala lösningar på ett marknadsledande industriföretag i Gnosjöregionen? Mattssons fortsätter att växa och söker nu en Webbutvecklare med teknikintresse och passion för programmering.
Om rollen
Mattssons, med anor från 1947, är kända för sin stora marknads- och produktkunskap samt ledande logistiklösningar. Som ett av de största privatägda företagen i branschen, med korta beslutsvägar, erbjuder vi våra kunder en svårslagen flexibilitet. Vi har ett brett sortiment av fästelement med över 180 000 artiklar och verksamhet i Sverige, Portugal och Kina. Besök oss på www.mattssons.com
för att läsa mer.
Om rollen
Som Webbutvecklare hos Mattssons blir du en nyckelperson i företagets digitaliseringsresa. Du arbetar i ett engagerat team där teknik, innovation och samarbete går hand i hand. Här får du arbeta med utveckling i Java, .NET och Node.js samt ha stor frihet att påverka arkitektur, teknikval och utvecklingsmetodik.
Du kommer bland annat att:
Arbeta med utveckling och vidareutveckling av webbapplikationer, interna system och integrationer
Bygga och optimera lösningar i Java, .NET och Node.js
Delta i hela utvecklingskedjan från kravställning och design till testning och driftsättning
Arbeta med API:er, databaser och systemintegrationer för att skapa smidiga och effektiva informationsflöden
Samarbeta nära med IT, logistik och försäljning för att skapa digitala verktyg som förbättrar både kund- och användarupplevelsen
Teamet består idag av två utvecklare men planerar att växa till fem vilket ger dig möjlighet att vara med och forma framtiden för Mattssons digitala miljöer.
Vi tror att du
Har ett genuint intresse för teknik och utveckling.
Har erfarenhet eller utbildning inom webbutveckling och programmering (t.ex. Java, .NET, Node.js eller liknande).
Trivs i ett team där samarbete och problemlösning står i fokus
Bor i närheten av Anderstorp eller har möjlighet att pendla.
Som person är du nyfiken, noggrann och gillar att se dina idéer bli verklighet. Du vill vara en del av ett stabilt familjeföretag med stark framtidstro och tydlig satsning på digitalisering.
Vi erbjuder
På Mattssons tror vi på tydliga mål, en generös personalpolitik och en god gemenskap på kontoret där varje dag börjar med gemensam frukost. Hos Mattssons får du en arbetsplats med kort beslutsväg, modern teknikmiljö och familjär kultur. Här satsar vi på både människor och innovation och du får vara med på en spännande resa där digital utveckling står i centrum.
Rekryteringsinformation
I denna rekrytering samarbetar vi med Purple Rekrytering & Interim. Vår rekryteringskonsult, Anela Drndo, finns tillgänglig för att hjälpa dig. Kontakta henne på telefon 0737–019453 eller via e-post på anela@purplerekrytering.se
om du vill veta mer eller prata personligt om rollen och vårt företag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8038220-2092211". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Purple Rekrytering & Interim AB
(org.nr 559428-6253), https://purplerekrytering.teamtailor.com
Storgatan 1 (visa karta
)
334 33 ANDERSTORP Arbetsplats
Purple Rekrytering & Interim Kontakt
Anela Drndo anela@purplerekrytering.se 0737019453 Jobbnummer
9996785