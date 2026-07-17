Webbutvecklare
Hirely AB / Grafiska jobb / Stockholm Visa alla grafiska jobb i Stockholm
2026-07-17
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-17Om tjänsten
Vi söker nu, på uppdrag av en av våra kunder, en webbutvecklare till deras verksamhet i Stockholm. Rollen passar dig som har 2–4 års erfarenhet av webbutveckling och vill arbeta med moderna tekniker i en innovativ och utvecklingsorienterad miljö.
Du blir en del av ett engagerat utvecklingsteam där du arbetar med att utveckla, förbättra och underhålla webbapplikationer och digitala lösningar. Här får du möjlighet att påverka tekniska lösningar och bidra till utvecklingen av användarvänliga och högpresterande produkter.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan variera, men innefattar bland annat:
Utveckla och underhålla webbapplikationer och webbplatser
Implementera nya funktioner och förbättra befintliga lösningar
Arbeta med frontend- och backendutveckling
Integrera externa API:er och tjänster
Felsöka, testa och kvalitetssäkra kod
Samarbeta med utvecklare, designers och projektledare
Bidra till tekniska förbättringar och utvecklingsprocesserKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har en eftergymnasial utbildning inom systemutveckling, datavetenskap eller liknande
Har 2–4 års erfarenhet av webbutveckling
Har goda kunskaper i HTML, CSS och JavaScript
Har erfarenhet av moderna JavaScript-ramverk, exempelvis React, Vue eller Angular
Har erfarenhet av backendutveckling i exempelvis C#, .NET, Java, Node.js eller PHP
Har erfarenhet av databaser och API-utveckling
Är analytisk, lösningsorienterad och trivs med att arbeta i team
Meriterande
Erfarenhet av molntjänster som Azure eller AWS
Erfarenhet av CI/CD och versionshantering med Git
Kunskap om containerteknik, exempelvis Docker
Erfarenhet av agila utvecklingsmetoder
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Om anställningen
Heltid
Placering i Stockholm
Arbetstider enligt överenskommelse
Start enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://jobbify.se
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Talentry Jobbnummer
10005005