Webbstrateg till Finansinspektionen

Vill du ha en nyckelroll i att utveckla vår kommunikation och tillsyn? Finansinspektionen (FI) befinner sig i en förändringsresa där digitalisering, användarresor och mer effektiva informationsflöden är avgörande för att stärka tillsynen och förenkla vardagen för de företag vi utövar tillsyn över. Webben är en central del i detta arbete.
Nu söker vi en webbstrateg som vill ta ett tydligt ägarskap för FI:s webbplats och driva utvecklingen framåt i nära samarbete med verksamheten, IT, redaktörer och utvecklare.
Om jobbet
Det här är en roll med stort mandat och höga förväntningar. Du har ett övergripande ansvar för den strategiska inriktningen för FI:s webbplats och säkerställer att den utvecklas som ett effektivt, användarcentrerat och ändamålsenligt verktyg i tillsynen.
Vår viktigaste målgrupp är företag under tillsyn - banker, försäkringsföretag, värdepappersbolag och andra aktörer på finansmarknaden. För dessa ska webbplatsen vara den självklara ingången till regelverk, vägledningar, rapportering och aktuell information. En tydlig struktur, förutsägbara användarresor och hög kvalitet i innehållet bidrar direkt till hög regelefterlevnad och en mer effektiv tillsyn.
I rollen ansvarar du för att ta fram och vidareutveckla webbstrategi, målbild och prioriteringar i linje med myndighetens övergripande inriktning. Du driver webbplatsens utveckling taktiskt och operativt med vår strategi som grund, samt samordnar arbetet i ett tvärfunktionellt team med produktägare, redaktörer, utvecklare, IT och verksamhetsföreträdare.
Du har ett helhetsansvar för webbplatsens informationsarkitektur, struktur och användarresor, med särskilt fokus på företagens behov. Arbetet ska vara datadrivet och innebär att du systematiskt använder webbanalys och användarinsikter för att prioritera och omsätta analys till konkreta förbättringar av webbplatsens funktion, innehåll och användbarhet.
Du säkerställer att webbplatsen lever upp till höga krav på tillgänglighet, säkerhet och effektiv informationshantering samt bidrar till att balansera verksamhetsbehov, användarnytta och tekniska förutsättningar i en reglerad miljö. Rollen innebär även att du fungerar som en kvalificerad rådgivare till ledning och verksamhet i strategiska digitala frågor.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som har:
relevant akademisk utbildning inom exempelvis kommunikation, digitala medier, systemvetenskap eller motsvarande
flerårig erfarenhet av att arbeta strategiskt, taktiskt och operativt med webb i en större och komplex organisation
erfarenhet av att leda och samordna utvecklingsarbete i gränslandet mellan verksamhet, kommunikation och IT
erfarenhet av att arbeta nära produktägare för att säkerställa att den strategiska inriktningen omsätts i praktisk utveckling och leverans
vana att arbeta datadrivet och med kontinuerlig förbättring av digitala tjänster
djup kunskap inom UX (användarupplevelse), informationsarkitektur och användarcentrerad design
god kunskap om digital tillgänglighet och relevanta tillgänglighetskrav
kunskap inom SEO och webbanalys
mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
erfarenhet från offentlig sektor eller myndighet, gärna med koppling till tillsyn, regelverk eller vägledande arbete
erfarenhet av moderna CMS, digitala plattformar eller informationssäkerhet kopplat till webb
erfarenhet av kravställning gentemot externa leverantörer.
Om dig
Du har en stark samarbetsförmåga och trivs i en roll där du arbetar nära andra professioner. Du är hjälpsam, lyhörd och bidrar till ett gott samarbetsklimat genom att dela med dig av din kompetens och stödja andra i gemensamma mål.
Du tar egna initiativ, är engagerad och driver arbetet framåt med energi och ansvarstagande. Samtidigt är du serviceinriktad och har en god förståelse för verksamhetens och användarnas behov. Du strävar efter lösningar som skapar nytta, kvalitet och tydlighet för både interna och externa målgrupper.
Du arbetar strukturerat och har förmåga att skapa ordning, överblick och långsiktighet även i komplexa sammanhang. Du planerar, prioriterar och följer upp arbetet på ett sätt som bidrar till stabil utveckling och välgrundade beslut.
Finansinspektionen bidrar till ett stabilt finansiellt system, välfungerande marknader, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden.
På FI arbetar cirka 600 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans. För mer information om vår organisation: https://www.fi.se/sv/om-fi/organisation/
Bra att veta
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen.
Vi arbetar aktivt för mångfald och likabehandling och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
På FI arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och utvecklas. Läs mer om hur det är att jobba på FI och vad vi erbjuder: https://www.fi.se/sv/om-fi/arbeta-pa-fi/vi-erbjuder/
En anställning på FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll görs enligt säkerhetsskyddslagen.
Sök jobbet
Välkommen med din ansökan som ska innehålla cv och relevanta intyg eller examensbevis.
Vi avböjer all hjälp med rekrytering och annonsering.
Anställningsform: Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid
Kontaktperson: Vidar Lindgren, enhetschef, 08-408 986 41 Så ansöker du
