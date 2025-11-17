Webbredaktör & Product Owner för webbkommunikationsteam
2025-11-17
Vi söker en erfaren Webbredaktör som även tar rollen som Product Owner (PO) för ett webbkommunikationsteam hos en större offentlig aktör. Du kommer arbeta med att utveckla och förbättra den digitala kundupplevelsen på organisationens webbplats och bidra till ett tydligt, tillgängligt och målgruppsanpassat innehåll.
I rollen ingår både operativt redaktionellt arbete och ansvar för att leda teamets planering, prioritering och uppföljning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbeta med innehåll, struktur och kundresa på webbplatsen
Säkerställa att innehållet är lätt att hitta och följer krav för digital tillgänglighet
Stödja redaktionen i hantering av inkommande ärenden
Vara Product Owner för webbkommunikationsteamet: samordna, leda, planera och följa upp
Driva utvecklingsinitiativ och förvaltningsuppdrag självständigt
Samarbeta nära andra roller inom kommunikation, UX och verksamhet
Plats & omfattning
Ort: Stockholm, delvis på distans
Närvaro: Minst 3 dagar/vecka på plats
Omfattning: 100 %
Period: 1 januari - 30 april 2026
Option till förlängning: Till juni 2027
Språk: Svenska
KravprofilSkallkrav
Erfarenhet av att arbeta i Adobe Experience Manager (AEM)
Vana av att hantera redaktionella ärenden i supportfunktion
Erfarenhet av tillgänglighetsanpassning av webbsidor och dokument (PDF)
Förmåga att självständigt driva utvecklingsinitiativ och förvaltningsuppdrag
Erfarenhet av att leda, samordna eller projektleda team
Möjlighet att arbeta på plats minst 3 dagar/vecka
Svenskt medborgarskap
CV på svenska i Word-format
Börkrav
Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor
Erfarenhet av organisationer som arbetar enligt SAFe
Övriga krav
Registerkontroll (nivå 2) kan komma att genomföras
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
