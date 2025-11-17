Webbredaktör & Product Owner för webbkommunikationsteam

Sway Sourcing Sweden AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm
2025-11-17


Vi söker en erfaren Webbredaktör som även tar rollen som Product Owner (PO) för ett webbkommunikationsteam hos en större offentlig aktör. Du kommer arbeta med att utveckla och förbättra den digitala kundupplevelsen på organisationens webbplats och bidra till ett tydligt, tillgängligt och målgruppsanpassat innehåll.
I rollen ingår både operativt redaktionellt arbete och ansvar för att leda teamets planering, prioritering och uppföljning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbeta med innehåll, struktur och kundresa på webbplatsen


Säkerställa att innehållet är lätt att hitta och följer krav för digital tillgänglighet


Stödja redaktionen i hantering av inkommande ärenden


Vara Product Owner för webbkommunikationsteamet: samordna, leda, planera och följa upp


Driva utvecklingsinitiativ och förvaltningsuppdrag självständigt


Samarbeta nära andra roller inom kommunikation, UX och verksamhet

Plats & omfattning
Ort: Stockholm, delvis på distans


Närvaro: Minst 3 dagar/vecka på plats


Omfattning: 100 %


Period: 1 januari - 30 april 2026


Option till förlängning: Till juni 2027


Språk: Svenska

KravprofilSkallkrav
Erfarenhet av att arbeta i Adobe Experience Manager (AEM)


Vana av att hantera redaktionella ärenden i supportfunktion


Erfarenhet av tillgänglighetsanpassning av webbsidor och dokument (PDF)


Förmåga att självständigt driva utvecklingsinitiativ och förvaltningsuppdrag


Erfarenhet av att leda, samordna eller projektleda team


Möjlighet att arbeta på plats minst 3 dagar/vecka


Svenskt medborgarskap


CV på svenska i Word-format

Börkrav
Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor


Erfarenhet av organisationer som arbetar enligt SAFe

Övriga krav
Registerkontroll (nivå 2) kan komma att genomföras



Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sway Sourcing Sweden AB (org.nr 559360-7517)

Arbetsplats
Sway Sourcing

Kontakt
Jenny Halilovic
jenny@swaysourcing.com

Jobbnummer
9609141

