Webbredaktör med inriktning på sociala medier - City Gross Sverige AB - Administratörsjobb i Hässleholm

City Gross Sverige AB / Administratörsjobb / Hässleholm2020-06-17Är du den vi söker?Är du en Webbredaktör som brinner för sociala medier? Har du mycket goda kunskaper inom social media och vad som driver engagemang? Vill du vara med i vårt content team och driva arbetet i sociala kanaler för vår e-handel och våra City Gross butiker? Då kan tjänsten som Webbredaktör med inriktning på sociala medier vara ditt nya jobb!Vi söker en kreativ kommunikatör med öga för det visuella och som är duktig på att skapa interaktivitet med våra kunder.I rollen ingår:Tillsammans med content teamet utveckla och genomföra strategier för innehåll i våra digitala kanaler som följer övrig marknadsföring och kommunikation för City Gross.Stärka varumärket och kännedom på sociala medierDriva arbetet för vår e-handel i sociala medier.Driva och stötta butikerna i arbetet med sociala medier.Kreera, publicera och uppdatera innehåll i våra digitala kanaler (webb och sociala medier) tillsammans med content team.Delaktig i framtagandet av redaktionsplan och planeringDu blir en viktig del av vårt content team, som idag består av 4 personer och ansvarar för strategi, planering, produktion och publicering av innehåll i digitalakanaler samt uppföljning av genomförda aktiviteter. Du kommer även vara delaktig i köp för annonsering i sociala kanaler. Du kommer ha ett nära samarbete med dina kollegor både inom och utanför teamets gränser så som exempelvis övriga kollegor på t ex marknads-, e-handel, CRM-avdelningen samt övriga funktioner på City Gross. I rollen arbetar du både strategiskt och operativt med att skapa innehåll.2020-06-17Du beskriver dig själv som en driven, kreativ person som har en god social förmåga och har lätt att samarbeta. Du arbetar på ett strukturerat sätt och hanterar både det strategiska och det operativa arbetet. Du är en duktig skribent med öga för det visuella och på att skapa interaktivitet med våra kunder och stärka City Gross varumärke och kännedom i sociala kanaler. Du kommer även att vara delaktig i arbetet med att utveckla våra webbplatser och övrig digital produktion.Du rapporterar till Inhouse-chefen och du ingår i ett härligt team som arbetar med att ta fram all form av kommunikativt material för vårt varumärke; City Gross.Vi ser att du som söker tjänsten har:Minst 3-4 års relevant arbetslivserfarenhet, minst 2 år inom sociala medier.Eftergymnasial utbildning inom media och kommunikationErfarenhet från arbete med content strategier/content planer för sociala medier.Goda kunskaper inom publicerings och planeringsverktygErfarenhet av analysverktyg, ex Google AnalyticsTjänsten är ett heltids vikariat på 1 år med start i september.Placeringsort; Hässleholm med möjlighet att arbeta från kontoret i Malmö några dagar i veckan. Känns detta som något för dig? Välkommen med din ansökan senast 8/7. Vi intervjuar löpande. Har du frågor om tjänstenär du välkommen att kontakta Mari Olsson mari.olsson@bergendahls.se Varaktighet, arbetstidHeltid SommarjobbSista dag att ansöka är 2020-07-08City Gross Sverige AB5268762