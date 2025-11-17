Webbredaktör med fokus på informationsstruktur och SEO
Vi söker en erfaren webbredaktör som ska förstärka webbredaktionen under en pågående rekrytering. Rollen fokuserar på att förbättra den digitala kundupplevelsen på organisationens webbplats genom användbarhet, informationsstruktur och SEO .
Som webbredaktör arbetar du nära redaktionen och andra funktioner för att säkerställa att innehållet är lätt att hitta, användarcentrerat och tillgänglighetsanpassat . Du bidrar också med idéer och initiativ för att utveckla webbplatsen och skapa en ännu bättre upplevelse för besökarna .
Uppdragsbeskrivning / Arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Förstärka webbredaktionen och ge stöd under den pågående rekryteringen.
Säkerställa att webbplatsens innehåll är strukturerat, användarvänligt och optimerat för SEO .
Samarbeta med redaktionen och andra funktioner i organisationen för att hålla webbplatsen uppdaterad och relevant.
Anpassa innehåll och dokument för digital tillgänglighet.
Självständigt driva utvecklingsinitiativ och uppdrag inom webbförvaltning.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
God erfarenhet av Adobe Experience Manager (AEM).
Erfarenhet av redaktionell support och hantering av webbredaktörsärenden.
Kunskap inom SEO för externwebb och användbarhet.
Kompetens att strukturera innehåll på ett tydligt och användarvänligt sätt.
Möjlighet att arbeta minst 3 dagar i veckan på plats hos organisationen.
Svenskt medborgarskap och möjlighet att genomgå registerkontroll nivå 2 (SUA).
Meriterande är erfarenhet från statlig myndighet och organisationer som arbetar enligt SAFe-metoden .
Omfattning: 100 % Plats: Stockholm, delvis på distans Period: 2026-01-01 - 2026-04-30 Sista svarsdatum: 2025-11-20
