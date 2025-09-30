Webbredaktör
2025-09-30
Vision är ett modernt och växande fackförbund i ständig förändring och vi fortsätter öka i facklig styrka. Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i kommuner, regioner, privata företag eller kyrkan. Våra 218 000 medlemmar finns över hela landet och inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO.
Vi söker en webbredaktör med produktionsansvar
Vision har aldrig haft fler medlemmar än nu och vi satsar stort på att öka i facklig styrka. Vill du vara med och bidra? Då kan jobbet som webbredaktör vara något för dig.
Som webbredaktör med produktionsansvar för vision.se är du innehållsstrateg med ansvar för strategi och mål tillsammans med produktägare och verksamhetsledare. Du utvecklar och förvaltar struktur och innehåll på en strategisk nivå, leder redaktörsarbetet och med ett datadrivet arbetssätt utvärderar och analyserar du kontinuerligt innehållet i de digitala kanalerna.
Du driver det operativa arbetet med att säkerställa att innehållet stöder uppsatta mål och följer redaktionella riktlinjer för språk och tonalitet, grafisk profil, användbarhet och webbtillgänglighet med syfte att få ett enhetligt innehåll. Du kommer att leda redaktörsarbetet i ett team på två-tre personer och har flertalet tvärfunktionella kontakter ut i organisationen. Du tillhör ett förvaltningsteam som förutom redaktörerna även består av fyra produktägare och verksamhetsledare. Ni har ett agilt arbetsätt och nära samarbete i teamet.
För att trivas i den här rollen behöver du kunna växla mellan strategiskt och operativt arbete och är en van produktionsledare. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i en idéburen eller politiskt styrd organisation.
I rollen ingår:
• Ansvara för innehållsstrategi och säkerställa att information är värdeskapande, korrekt och relevant med fokus på SEO, användbarhet, tillgänglighet och konvertering.
• Leda redaktörsarbetet och tvärfunktionella forum för att utveckla innehållet samt utbilda berörda i organisationen i riktlinjer och CMS.
• Ansvara för innehållsstruktur, livscykelhantering och arkivering av inaktuellt innehåll.
• Delta i kravhantering av funktionsutveckling tillsammans med produktägare.
• Kontinuerligt utvärdera innehållet på webben, optimera utifrån insikter med ett datadrivet arbetssätt och arbeta med personaliserat innehåll.
• Ta fram, implementera och utbilda i redaktionella riktlinjer för språk, grafisk profil, användbarhet och tillgänglighet.
• Se till att information är målgruppsanpassad, värdeskapande och fyller ett syfte.
• Analysera och presentera resultat, insikter och rekommendationer
Vi söker dig som:
• Är strukturerad och van att leda redaktörsarbete.
• Har relevant utbildning inom området samt har några års arbetslivserfarenhet av liknande roll.
• Har erfarenhet av behovsanalys, kravhantering och funktionsutveckling.
• Har god erfarenhet av att jobba med produktionsledning.
• Har gedigen erfarenhet av CMS (Sitevision eller liknande).
• Har insikt och erfarenhet av WCAG och tillgänglighetsarbete
• Har strategisk och operativ erfarenhet från digitala analysverktyg som tex Google Analytics, Piwik, Ahref och Hojtar.
Du är en kommunikativ lagspelare som är van vid att ha flera olika projekt på gång samtidigt och kan snabbt växla mellan strategiskt och operativt arbete. Du är också van vid ett datadrivet arbetssätt.
Vi erbjuder en arbetsplats där du kan vara dig själv, med ett stort fokus på en bra arbetsmiljö, flexibilitet och goda möjligheter till återhämtning.
Kontoret är vår huvudsakliga arbetsplats men det finns också möjligheter till flexibilitet och att till viss del arbeta på distans när verksamheten så tillåter. Placering i centrala Stockholm.
Tjänsten är ett vikariat på ett år. Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan (CV och personligt brev). Sista ansökningsdag är 14 oktober 2025.
Vision Kontakt
Kommunikations- och digitaliseringschef
Anna Svedbom anna.svedbom@vision.se 070-5165973
