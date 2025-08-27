Webbredaktör - tidsbegränsad anställning
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld med fokus på utveckling av det civila försvaret. Vi stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till beredskap och motståndskraft. Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Den 1 januari byter vi namn till Myndigheten för civilt försvar.
Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nästa kollega! Du kommer att arbeta på enheten för nationell kriskommunikation vid avdelningen för kommunikation och befolkningens beredskap.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Du kommer till bland annat att arbeta som vakthavande webbredaktör. Arbetet delas mellan alla redaktionens medlemmar på ett rullande schema och består bland annat av omvärldsbevakning av medier och myndigheter, att hålla redaktionens kanaler uppdaterade med aktuell infor¬mation samt föra dialog med allmänheten i digitala kanaler. Arbetet innebär mycket samarbete både inom enheten, internt på MSB och med andra svenska myndigheter.
När du inte är vakthavande redaktör bidrar du till att ta fram långsiktigt kommunikationsmaterial med fokus på krisberedskap. Det kan till exempel handla om faktatexter, filmade intervjuer, explainers eller reportage till sajten.
Du bidrar också till utveckling av kanalerna och/eller verksamheten för att bättre kunna möta allmänhetens behov av relevant kriskommunikation.
Myndigheten är i ett skede av stor förändring i och med att verksamheten styrs tydligare mot civilt försvar och att vi från den 1 januari 2026 byter namn till Myndigheten för civilt försvar. Det präglar såväl arbetet på avdelningen och enheten samt din roll och kommer att ställa krav på förmåga till anpassning till nya situationer och arbetssätt.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
- Akademisk utbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap.
- Är en skicklig skribent.
- Mycket god förmåga att uttrycka dig enkelt, begripligt och tydligt i tal och skrift på svenska och engelska.
- Erfarenhet av att arbeta på en redaktion.
- Erfarenhet av webbpublicering och arbete i sociala medier.
- Erfarenhet av kriskommunikation mot allmänheten.
- Erfarenhet av att producera kriskommunikation för barn i olika medier.
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av arbete på en beredskapmyndighet.
- Kunskap om och erfarenhet av grafisk produktion samt film- och videoproduktion.
- Kunskaper i Adobe-programmen och webbpubliceringsverktyget Optimizely.
- Erfarenhet av att arbeta med sökordsoptimering.
- Kan skriva lättläst på svenska
Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/
Du har mycket god samarbetsförmåga och kan fatta självständiga beslut, inte minst på beredskapstid. Det är därför viktigt att du har ett gott omdöme och är pålitlig. Du tycker om att jobba i team på en redaktion.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en tidsbegränsad anställning till 31 januari 2026, med eventuell möjlighet till förlängning. Viss del av arbetstiden är schemalagd och ibland förekommer arbetspass på kvällstid enligt schema. Beredskapstjänstgöring på kvällar och helger ingår också i tjänsten.
Din placeringsort kommer att vara Stockholm och resor i anställningen förekommer.
Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.Publiceringsdatum2025-08-27Om företaget
Enheten för nationell kriskommunikation har till uppgift att förmedla bekräftad information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse, kris eller om det skulle bli krig. Kommunikationen med allmänheten sker via webbplatserna Krisinformation.se och Lillakrisinformation.se, i sociala medier och en app.
Just nu pågår ett internt arbete för att utveckla organisation och arbetssätt på avdelningen.
MSB arbetar i aktivitetsbaserade kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov och det finns möjlighet att arbeta på distans. Vi erbjuder dig också möjlighet att ta ut friskvårdstimme och ett årligt friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/
Vill du veta mer?
Vill du veta mer? Har du frågor är du välkommen att kontakta Camilla Hedquist. Fackliga företrädare är Fredrik Höglund (Saco-S), Cecilia Nilsson (Saco) Hannah Wiklander (ST). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 5 september 2025 Ersättning
Månadslön Så ansöker du
