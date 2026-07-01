Webbdesigner till Radonova
Academic Work Sweden AB / Grafiska jobb / Uppsala Visa alla grafiska jobb i Uppsala
2026-07-01
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Skapa digitala upplevelser som gör verklig skillnad. Hos Radonova får du en bred roll där du kombinerar webbdesign, UX och teknik för att utveckla användarvänliga lösningar för både externa webbplatser och interna system. Du arbetar nära utvecklarna, får stort inflytande över designen och blir en viktig del av ett engagerat team där egna initiativ uppskattas och idéer snabbt kan bli verklighet. Vi söker dig som har ett öga för form, ett starkt användarfokus och vill fortsätta utvecklas i en varierad roll där kreativitet och problemlösning går hand i hand. Vi ser fram emot din ansökan! Publiceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
Radonova grundades 1986 i samband med Tjernobylolyckan och bestod då av en forskargrupp om fyra personer. Idag har de vuxit till globala ledare inom radonmätning med kunder i över 80 länder och kontor i stora delar av världen. De har en bred verksamhet inom området med bland annat produktion, analys, support och forskning samt erbjuder radonmätning till både bostäder, arbetsplatser, myndigheter, större anläggningar och mark.
I rollen som Webbdesigner blir du en del av Radonovas moderna huvudkontor i Uppsala och ett engagerat utvecklingsteam bestående av fyra utvecklare. Här blir du den som sätter den visuella riktningen och skapar användarupplevelser som gör skillnad, från företagets externa webbplatser till interna system som används dagligen av både kollegor och kunder världen över. Du arbetar nära utvecklarna genom hela utvecklingsprocessen och ansvarar för att ta fram design, användarflöden och komponenter som sedan omsätts till färdiga lösningar. Du arbetar med hela designprocessen, från idé och skiss till färdig design, och använder de verktyg som passar uppgiften bäst, exempelvis Figma, Adobe Creative Suite och andra relevanta designverktyg. Målet är alltid att skapa intuitiva, användarvänliga och visuellt enhetliga lösningar.
Rollen är bred och varierad. Förutom att utveckla och förbättra Radonovas WordPress-webbplatser kommer du även att arbeta med flerspråkiga digitala lösningar samt bidra till utformningen av rapporter, instruktioner och kommunikationsflöden i företagets dokumenthanteringssystem. Här finns stort utrymme att komma med egna idéer, driva förbättringar och påverka hur företagets digitala produkter utvecklas framåt. Det här är en roll för dig som trivs i gränslandet mellan design och teknik och som vill ha friheten att ta ett helhetsansvar för användarupplevelsen i en organisation där dina idéer snabbt kan bli verklighet.
Hos Radonova blir du en del av en mindre organisation där det är nära mellan idé och beslut. Här får du möjlighet att påverka både användarupplevelsen och företagets digitala utveckling samtidigt som du utvecklas tillsammans med engagerade och hjälpsamma kollegor.
Det här är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt hos Radonova. Academic Work ansvarar för hela rekryteringsprocessen och finns med som stöd från ansökan till anställning.
Du erbjuds
En varierad roll där du får kombinera UX, webbdesign och digital utveckling
Möjlighet att arbeta nära utvecklare och påverka företagets digitala produkter
Stort eget ansvar och möjlighet att driva förbättringar och egna initiativ
Korta beslutsvägar och en familjär arbetsmiljö där idéer tas tillvara
Arbete hos en samhällsviktig organisation med stabilitet och stark tillväxt
Konkurrenskraftig lön och förmåner, inklusive pension, försäkring och friskvårdsbidragDina arbetsuppgifter
Designa användarvänliga gränssnitt och komponenter för interna system och digitala tjänster
Ta fram wireframes, prototyper och design i Figma och Adobe Creative Suite
Samarbeta nära utvecklare och säkerställa att design implementeras på bästa sätt
Vidareutveckla och förbättra företagets WordPress-webbplatser utifrån design och användarupplevelse
Arbeta med HTML, CSS och enklare JavaScript för anpassningar av webbplatser och digitala lösningar
Utforma rapporter, instruktioner och kommunikationsflöden i företagets dokumenthanteringssystem
Bidra med idéer och förbättringsförslag som stärker användarupplevelsen
Vi söker dig som
Har en eftergymnasial utbildning inom UX-design, webbdesign, digital design eller annat relevant område
Har erfarenhet av webbdesign eller UX-design genom arbete alternativt från praktik eller LIA
Är van att arbeta i Figma och Adobe Creative Suite
Har goda kunskaper i HTML, CSS och JavaScript
Har erfarenhet av WordPress eller annat CMS
Är mycket bekväm med svenska och engelska i både tal och skrift då det krävs för att kunna utföra arbetet
Bor i Uppsala med omnejd då det är viktigt för Radonova
Det är meriterande, men inget krav, om du har
Erfarenhet av att arbeta nära utvecklare, design systems, flerspråkiga webbplatser eller liknande digitala lösningar
Viktigast av allt, din personlighet
Kreativ och användarfokuserad – du har ett öga för design och vill skapa intuitiva lösningar
Initiativrik och självgående – du ser förbättringsmöjligheter och tar ansvar för att driva dem framåt
Samarbetsinriktad – du trivs med att arbeta nära utvecklare och andra kollegor
Strukturerad och noggrann – du kan hantera flera projekt samtidigt utan att tumma på kvaliteten
Nyfiken och utvecklingsorienterad – du vill lära dig nya verktyg och utvecklas tillsammans med verksamheten
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, kontorstider med flex
Placering: Fyrislund, Uppsala
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4R61JT". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Smedsgränd 5A (visa karta
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753 20 UPPSALA Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9986364